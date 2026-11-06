El curioso caso del árbitro colombiano José Bautista

Publicado por Nicolás Cadena

El juez de central del Fútbol Profesional Colombiano ha estado presente en cinco juegos de Liga BetPlay Dimayor 2026-II y todos han tenido polémicas.

José Bautista ha estado en los partidos más polémicos del 2026
José Bautista, árbitro colombiano | Vizzor

No es sorpresa que cuando se hable del Fútbol Profesional Colombiano, los árbitros sean los verdaderos protagonistas. Mucho más en un 2025 y 2026 que ha estado colmado de polémicas y situaciones más que extrañas en cuanto a la dirigencia de los colegiados dentro del terreno de juego.

Ahora bien, el caso del árbitro José Bautista es más que especial. En todo el presente año, este juez central acumula 13 partidos dirigidos, ocho en el primer semestre y cinco en la vigente Liga BetPlay Dimayor 2026-II. No obstante, todos y cada uno de los últimos juegos bajo su mando han tenido una particularidad.

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02.08.2026 | Jaguares vs Atlético Nacional

El partido entre costeños y paisas en el Estadio Jaraguay de Montería fue el debut de José Bautista en el 2026-II. Un juego que terminó con un marcador de tres goles a cero a favor del conjunto antioqueño. Alfredo Morelos, Andrés Sarmiento y Marlos Moreno, fueron los goleadores de la tarde futbolera.

Eso sí, el partido se vio claramente empañado por una suspensión parcial del mismo debido a disturbios en la tribunas. Dos barras organizadas de Atlético Nacional terminaron enfrentándose en medio de la gradería y varios hinchas de Jaguares terminaron dentro del terreno de juego para evitar ser agredidos.

Entre peleas, sillas voladores y más acciones violentas, José Bautista tomó la determinación de suspender el partido por un poco más de 40 minutos. Todo esto en el inicio de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Pues, nada más se venía desarrollando la segunda jornada del campeonato.

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30.08.2026 | Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga

Uno de los partidos con más polémicas en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II fue dirigido por José Bautista. Deportivo Cali recibió en su estadio al Atlético Bucaramanga en la octava jornada del campeonato y nada terminó bien. Tras convertirse el agónico gol del empate ‘azucarero’ el entrenador del ‘leopardo’ invadió el terreno de juego acusando un intento de invasión de los hinchas locales.

Pues, desde hace un par de minutos la puerta que conecta una de las tribunas populares con el campo de juego estaba abierta y los hinchas del Cali se encontraban prestos para ingresar a la cancha. Al final, Pablo Peirano fue sancionado fuertemente y en el rifirrafe del suceso Keimer Sandoval y José García fueron expulsados.

20.10.2026 | Millonarios vs Once Caldas

El partido que más escandalo ha generado por una situación completamente externa al fútbol y barras ha sido el Millonarios ante Once Caldas de Manizales. Pues, el 13 de octubre había sido programado el duelo entre bogotanos y manizalitas. 10 días después del doble concierto de BTS que había dejado la grama notablemente damnificada.

Estando a solo 15 minutos de iniciar el juego y con un estadio ya pronto a colmar su capacidad. El árbitro central junto a la Dimayor determinó que no se podía jugar por el mal estado de la grama del Estadio Nemesio Camacho El Campín. Resulta y pasa que el nuevo césped plantado seguía despegado del juego y la integridad de los futbolistas se veía claramente en peligro.

04.11.2026 | Cúcuta Deportivo vs Independiente Santa Fe

El partido más reciente fue el que enfrentó a ‘motilones’ y ‘leones’. Cúcuta Deportivo hizo las veces de local en el Estadio General Santander para verse las caras con Independiente Santa Fe. Un juego que estaba pactado para dar inicio a las 6:30 de la tarde del miércoles 4 de noviembre.

No obstante, después de los actos de protocolo y ya ad portas de arrancar el juego, el estadio se quedó sin luz. Todo indica que la hinchada preparó un recibimiento muy especial colmado de pólvora, bengalas y demás, que necesitaba de un estadio completamente a oscuras. El operador bajo las luces, pero al intentar volverlas a encender, estas no respondieron.

Así las cosas, el partido no pudo iniciar a la hora pactada y se tuvo que postergar durante más de una hora para que los encargados del flujo eléctrico pudieran solucionar el problema. Pasadas las 7:45 de la noche, el enfrentamiento pudo comenzar y el Cúcuta Deportivo ganó tres puntos que se le aseguraron la permanencia en la Primera División del Fútbol Profesional Colombiano.

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