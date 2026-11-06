¿Quién llega mejor al México vs Jamaica? Los 28 convocados de Rafa Márquez bajo la lupa

La convocatoria de la Selección Mexicana combina titulares de Liga MX, futbolistas con poca actividad en Europa y regresos por lesión

Quiñones tiene gran momento mientras Fidalgo busca minutos en España | Claro Sports

La Selección Mexicana afrontará sus primeros partidos oficiales bajo la dirección técnica de Rafael Márquez con una convocatoria que reúne futbolistas en situaciones contrastantes. Mientras algunos atraviesan rachas goleadoras y tienen continuidad en sus clubes, otros han tenido pocos minutos, regresan de lesiones o buscan recuperar un lugar en sus respectivos equipos. Los 28 elegidos tendrán la responsabilidad de buscar el pase al Final Four de la Concacaf Nations League 2026-2027 ante Jamaica.

La lista, presentada este jueves 5 de noviembre, incluye nombres como Julián Quiñones, quien acumula 40 goles durante 2026, Johan Vásquez, titular y capitán del Genoa, y Andrés Montaño, quien suma cinco partidos consecutivos con anotación en Cruz Azul. Sin embargo, también aparecen casos como los de Obed Vargas y Álvaro Fidalgo, cuya participación en España ha sido limitada durante la presente temporada.

La convocatoria presenta ocho futbolistas que militan en Europa, cinco del Guadalajara, cuatro del América y tres de Cruz Azul, además de elementos que buscan regresar a la selección después de varios meses de ausencia. Entre ellos destaca Rodrigo Huescas, quien superó una lesión que lo mantuvo un año alejado de las canchas, así como Jesús ‘Tecatito’ Corona, cuya última participación con el Tricolor ocurrió en junio de 2022.

México enfrentará a Jamaica el sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el National Stadium de Kingston, mientras que la vuelta se disputará el martes 17 de noviembre a las 20:30 horas en el Gigante de Acero. El conjunto nacional comenzará su concentración el domingo 8 de noviembre en la Riviera Maya y viajará a Jamaica el jueves 12.

Porteros: Rangel llega con seis porterías a cero y Padilla busca minutos

Óscar García (León). El guardameta suma 13 partidos, 1,170 minutos, 45 atajadas y cuatro encuentros sin recibir gol en el Apertura 2026. Su continuidad con León lo coloca entre los arqueros con mayor actividad reciente de la convocatoria, aunque ha recibido 18 goles.

Raúl Rangel (Chivas). El arquero rojiblanco registra 14 partidos, seis porterías a cero y un porcentaje de atajadas del 78.9%. Es uno de los responsables de que Guadalajara tenga la defensa menos goleada de la Liga MX, con 14 tantos recibidos en 15 jornadas.

Álex Padilla (Athletic Club). El portero no ha conseguido desplazar a Unai Simón de la titularidad en LaLiga. Su actividad reciente incluye los 90 minutos que disputó el 29 de octubre en la Copa del Rey, además de haber jugado el amistoso de México contra Chile el 7 de octubre.

Defensas: Johan Vásquez mantiene continuidad y Huescas vuelve después de un año

Rodrigo Huescas (FC Copenhague). El lateral regresó a la actividad después de un año fuera por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Ya volvió a ser titular con Copenhague y registró una asistencia en la Copa de Dinamarca.

Kévin Álvarez (América). El lateral ha participado en 11 encuentros de Liga MX, con un gol y tres asistencias. Recuperó minutos durante octubre y fue titular en los compromisos recientes contra Pachuca y Toluca, después de alternar participaciones desde el banquillo.

César Montes (Lokomotiv Moscú). El defensa ha tenido una temporada condicionada por molestias musculares. Registra cinco encuentros de liga y un gol, pero permaneció en el banquillo ante Rostov y no tuvo actividad contra Spartak Moscú el 1 de noviembre, por lo que llega con falta de continuidad reciente.

Israel Reyes (América). El futbolista americanista suma 10 partidos y cerca de 700 minutos en el Apertura 2026. Su capacidad para actuar como defensa central o lateral derecho representa una variante para Márquez, aunque su participación ha estado distribuida entre ambas posiciones.

Diego Campillo (Chivas). El defensor se ha consolidado en el esquema de Gabriel Milito. Durante sus primeros 11 encuentros del Apertura 2026 fue titular en 10 y acumuló 867 minutos, además de marcar contra Tijuana. Su posición habitual como líbero le permite participar en la construcción de juego.

Johan Vásquez (Genoa). El central es uno de los mexicanos con mayor continuidad en Europa. Ha disputado nueve encuentros como titular, suma 791 minutos y un gol en la Serie A 2026-27. También porta el gafete de capitán del Genoa y jugó los 90 minutos en la victoria contra Lecce.

Johan Vásquez en el partido ante Colombia | Imago6

Jesús Orozco (Cruz Azul). El defensa ha recuperado protagonismo con La Máquina. Acumula 13 encuentros, 1,043 minutos, un gol y una asistencia en el Apertura 2026. Disputó completos los compromisos recientes frente a Querétaro y León, además de participar en el triunfo contra Pachuca.

Jesús Gallardo (Toluca). El lateral izquierdo se mantiene entre los futbolistas utilizados por los Diablos Rojos. Registra 12 encuentros, 970 minutos, un gol y una asistencia en el campeonato. Su experiencia internacional y capacidad para ocupar toda la banda izquierda lo mantienen entre las alternativas del Tricolor.

Mateo Chávez (AZ Alkmaar). El lateral comenzó la temporada como titular en los primeros 10 partidos de la Eredivisie y superó los 800 minutos en la liga neerlandesa. En el encuentro contra Ajax ingresó desde el banquillo, mientras continúa su participación en la Europa League.

Mediocampistas: Montaño atraviesa una racha goleadora y Vargas sigue sin minutos en LaLiga

Gilberto Mora (Tijuana). El mediocampista de 18 años suma cinco goles y una asistencia en nueve partidos del campeonato, aunque sus problemas físicos han limitado su continuidad. Regresó contra América y disputó 45 minutos frente a Monterrey, dentro de un plan para recuperar su ritmo competitivo.

Gilberto Mora durante el 2026 con el Tricolor | Imago7

Erick Sánchez (América). El mediocampista registra 15 partidos, dos goles y dos asistencias en el Apertura 2026. Ha recuperado protagonismo en el equipo que ocupa el primer lugar de la clasificación, con participación tanto en la recuperación de balón como en la llegada al área rival.

Santiago Sandoval (Chivas). El juvenil ha incrementado su producción ofensiva durante el torneo. Acumula cinco goles en el Apertura 2026 y marcó un doblete frente al Atlante. Gabriel Milito lo ha utilizado en distintas posiciones del ataque, incluido el papel de falso nueve.

Erik Lira (Cruz Azul). El mediocampista cuenta con 12 partidos, 927 minutos, un gol y una asistencia en el campeonato. Ha disputado completos sus últimos cuatro compromisos de Liga MX, contra Juárez, Pachuca, Querétaro y León, con participación constante en la recuperación y circulación del balón.

Luis Romo (Chivas). El futbolista registra 11 partidos como titular, 964 minutos y dos asistencias. Forma parte de la estructura defensiva y de salida de balón del Guadalajara, que comparte la cima de la Liga MX con América y Cruz Azul, todos con 29 puntos.

Obed Vargas (Atlético de Madrid). El mediocampista atraviesa una etapa de poca participación con Diego Simeone. Hasta finales de octubre no había disputado minutos en LaLiga 2026-27 y apenas acumulaba 12 en la Champions League, después de ingresar contra Stuttgart.

Álvaro Fidalgo (Real Betis). El exfutbolista del América tampoco ha logrado establecerse en el once titular de Manuel Pellegrini. Suma alrededor de 95 minutos entre LaLiga y Champions League, y fue descartado del partido contra Borussia Dortmund del 4 de noviembre por un proceso vírico.

Andrés Montaño (Cruz Azul). El mediocampista atraviesa una racha de cinco partidos consecutivos con gol, algo que ningún mexicano conseguía con Cruz Azul en el presente siglo. Además, acumula siete encuentros seguidos con participación directa en anotaciones, con cinco goles y tres asistencias durante ese periodo.

Delanteros: Quiñones suma 40 goles, Santi recupera minutos y Tecatito vuelve al Tri

Isaías Violante (América). El atacante ha participado en 12 encuentros del Apertura 2026, con un gol y dos asistencias. Alterna titularidades y apariciones desde el banquillo, aunque estuvo involucrado en el marcador durante el empate de las Águilas contra Tijuana.

Roberto Alvarado (Chivas). El extremo rojiblanco registra cinco goles y dos asistencias durante el Apertura 2026. Es uno de los futbolistas que ha mantenido continuidad en el equipo de Gabriel Milito, con participación desde el inicio en prácticamente todos sus encuentros de liga.

Armando León (NK Osijek). El delantero mexicano se abrió paso en el fútbol de Croacia y suma seis goles y una asistencia en 12 encuentros de liga. Ha sido titular en 11 partidos y se ubica entre los principales anotadores del campeonato, cifras que acompañan su primera convocatoria con la selección mayor.

Armando González (Olympiacos). El exdelantero de Chivas continúa su adaptación al futbol griego. Ha marcado en la Europa League y registra tres anotaciones en la Copa de Grecia, aunque todavía no consigue estrenarse en liga. El 4 de noviembre fue titular y jugó 59 minutos ante Rennes.

Santiago Gimenez (FC Porto). El delantero ha recuperado participación durante las últimas semanas. Acumula dos goles oficiales en 196 minutos y dio su primera asistencia con Porto en la victoria 4-1 ante Napoli, correspondiente a la Champions League del 4 de noviembre.

Santi Gimenez con la Selección Mexicana | Imago 7

Julián Quiñones (Al-Qadisiya). El atacante llega como uno de los principales referentes ofensivos del llamado. Acumula 40 goles en el año natural 2026 entre club y selección, además de seis anotaciones en la liga saudí. El 2 de noviembre firmó un doblete frente al Al-Gharafa en la Champions asiática.

Jesús Corona (Monterrey). El extremo regresa a la selección después de más de cuatro años de ausencia. En el Apertura 2026 registra 13 partidos, 11 titularidades, dos goles y dos asistencias. Su último encuentro con México fue el 5 de junio de 2022 ante Ecuador.

Alexis Vega (Toluca). El delantero vuelve al Tricolor con cinco goles y dos asistencias en 13 partidos de Liga MX. Su anotación más reciente llegó frente al América el 31 de octubre, cuando ingresó de cambio y contribuyó al empate 2-2 de los Diablos Rojos.

La convocatoria de Rafael Márquez refleja diferencias importantes en la actividad de los futbolistas que disputarán la eliminatoria contra Jamaica. Quiñones, Johan Vásquez, Raúl Rangel y Andrés Montaño llegan con estadísticas y continuidad que respaldan su participación, mientras que otros elementos intentarán aprovechar los encuentros internacionales para recuperar ritmo y protagonismo.