Así es la nueva playera del América por sus 110 años: un homenaje a su historia

La camiseta recupera los colores crema y azul que identificaron a las Águilas durante una de las etapas más recordadas de su historia

Así luce la playera conmemorativa del América | @adidasfootball

¡El América está de fiesta y lo celebra con una playera que revive parte de su historia! A unos días de cumplir 110 años de su fundación, el conjunto azulcrema presentó un jersey conmemorativo diseñado por Adidas, inspirado en los uniformes que utilizó durante la década de 1970. La nueva indumentaria forma parte de los festejos por el aniversario de las Águilas, que se celebrará el lunes 12 de octubre de 2026.

La camiseta recupera los colores crema y azul que identificaron al América durante una de las etapas más recordadas de su historia. A diferencia de los uniformes habituales de la Liga MX, el modelo conmemorativo prescinde de la publicidad de patrocinadores, por lo que únicamente destacan los elementos del equipo y de Adidas. La propuesta busca recuperar la apariencia de las playeras que utilizaban los futbolistas hace varias décadas.

El diseño también tiene una referencia deportiva: la temporada 1970-1971, cuando el América conquistó el campeonato de Liga bajo la dirección técnica de José Antonio Roca. Aquel equipo contaba con figuras como Carlos Reinoso y Enrique Borja, quienes formaron parte de una generación que dejó huella en la institución. Con esta indumentaria, las Águilas buscan recordar los primeros años de una etapa que contribuyó al crecimiento del club.

straight from the archives to the pitch 💛💙 introducing the 110th anniversary jersey of Club América, available now. https://t.co/r6IGbVB4vU — adidas Football (@adidasfootball) October 9, 2026

El lanzamiento de esta camiseta es diferente al uniforme de local que la marca presentó en julio para la temporada 2026-2027. Mientras aquella equipación recuperaba elementos relacionados con las décadas de 1980 y 1990, la edición del 110 aniversario apuesta por la estética de los años setenta. De esta manera, el América incorpora otra referencia a su pasado dentro de los festejos que acompañan su aniversario.

La nueva playera combina su apariencia retro con materiales utilizados en los uniformes actuales. Cuenta con tecnología Climacool, desarrollada para ayudar a controlar la humedad y facilitar la ventilación durante la actividad física. También presenta cuello redondo y diferentes opciones de manga corta y larga, además de versiones para jugador y aficionado, tanto para hombres como para mujeres.

Playera conmemorativa del América | Adidas MX

Los futbolistas del América estrenarán el jersey conmemorativo este sábado 10 de octubre, cuando enfrenten a los Rayados de Monterrey en el Estadio Azteca. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2026, está programado para las 21:10 horas, tiempo del centro de México. El partido se disputará dos días antes del aniversario de la institución, fundada el 12 de octubre de 1916.

La presentación no se limita al uniforme que utilizarán los jugadores. Adidas también lanzó una colección de ropa y accesorios por los 110 años del América, que incluye chamarras, sudaderas, pants, shorts, camisetas y gorras. Los artículos mantienen elementos relacionados con la identidad azulcrema y forman parte de una línea que busca acercar la celebración a los seguidores del conjunto de Coapa.

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Por su parte, Santiago Baños, presidente deportivo del América, destacó que el aniversario representa una oportunidad para reconocer la historia del club y mantener sus objetivos deportivos. La colección conmemorativa ya se encuentra a la venta en el sitio oficial de Adidas México, AmeShop y establecimientos seleccionados. Los aficionados podrán elegir entre diferentes versiones de la camiseta, cuyos precios cambian dependiendo del modelo y sus características.

¿Cuánto cuesta la nueva playera del América por su 110 aniversario y dónde comprarla?

El precio del jersey conmemorativo del América comienza en los 1,999 pesos mexicanos para la versión de aficionado de manga corta, mientras que la edición de jugador alcanza los 3,199 pesos en su presentación de manga larga. Estos son los precios publicados para las distintas prendas de la colección: