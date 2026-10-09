Tabla de posiciones de LaLiga al momento: Barcelona tiene el liderato asegurado y el Málaga llega a ocho partidos sin ganar

El cuadro catalán cerrará la jornada en la cima de la clasificación, mientras que los andaluces siguen sin conocer la victoria en su regreso a LaLiga

Raphinha, máximo goleador de la temporada liguera | Reuters

El fútbol de España retomó la actividad después de una larga pausa por la Fecha FIFA. LaLiga regresó a las canchas con un empate entre el Espanyol y el Málaga, que continúa como el único equipo sin conocer el triunfo después de ocho partidos disputados en la temporada 2026-27.

La octava jornada del campeonato español presenta enfrentamientos importantes para los candidatos al título. El Atlético de Madrid, segundo de la clasificación, visitará a una de las revelaciones del torneo en Mendizorroza. Por su parte, el Barcelona buscará extender su paso perfecto frente al Getafe, mientras que el Real Madrid recibirá a un Villarreal que acumula dos victorias consecutivas.

Además, Javier Aguirre tendrá su debut en el banquillo del Valencia este domingo 11 de octubre, cuando visite al Racing de Santander. El entrenador mexicano tomó las riendas del conjunto che durante el parón internacional y buscará estrenarse con una victoria que le permita comenzar a sacar al equipo de la zona de descenso.

Tabla de posiciones de LaLiga 2026, al momento: Jornada 8

El Barcelona de Hansi Flick se mantiene en la cima de la clasificación con siete victorias en siete jornadas, además de un paso demoledor en ataque, con 31 goles a favor, 13 más que el Real Madrid, su principal perseguidor en el apartado ofensivo. Los culés cuentan con cinco puntos de ventaja sobre Atlético de Madrid y Real Betis, mientras que el conjunto merengue se encuentra a seis unidades del liderato después de sufrir dos derrotas en sus últimos cuatro compromisos.

Barcelona | 21 puntos | +24 Atlético de Madrid | 16 puntos | +9 Real Betis | 16 puntos | +2 Real Madrid | 15 puntos | +10 Sevilla | 13 puntos | +1 Alavés | 11 puntos | +5 Deportivo La Coruña | 10 puntos | +2 Real Sociedad | 10 puntos | -4 Villarreal | 8 puntos | +1 Athletic Club | 8 puntos | +1 Getafe | 9 puntos | -3 Espanyol | 8 puntos | 0 Rayo Vallecano | 8 puntos | -5 Osasuna | 8 puntos | -7 Celta de Vigo | 7 puntos | +2 Racing de Santander | 7 puntos | -10 Levante | 5 puntos | -4 Elche | 5 puntos | -6 Valencia | 4 puntos | -9 Málaga | 4 puntos | -9

Resultados de la jornada 8 de LaLiga

La fecha comenzó con el empate del Espanyol por 1-1 en su visita al Málaga. Los periquitos extendieron a ocho partidos la racha sin ganar del conjunto andaluz, que permanece en el último lugar con apenas cuatro puntos. Este sábado volverán a la actividad los principales aspirantes al campeonato: el Atlético de Madrid enfrentará al Alavés, el Barcelona recibirá al Getafe y el Real Madrid se medirá al Villarreal de Íñigo Pérez, en uno de los encuentros más atractivos del fin de semana.

El domingo llegará el estreno de Javier Aguirre como entrenador del Valencia, con la obligación de comenzar a sumar puntos para salir de los últimos puestos. La jornada concluirá el lunes 12 de octubre con el enfrentamiento entre Levante y Sevilla.

Viernes 9 de octubre

Sábado 10 de octubre

Rayo Vallecano vs Athletic Club | 06:00 horas

Alavés vs Atlético de Madrid | 08:15 horas

Barcelona vs Getafe | 10:30 horas

Real Madrid vs Villarreal | 13:00 horas

Domingo 11 de octubre

Elche vs Celta de Vigo | 06:00 horas

Real Sociedad vs Deportivo La Coruña | 08:15 horas

Real Betis vs Osasuna | 10:30 horas

Racing de Santander vs Valencia | 13:00 horas

Lunes 12 de octubre

Levante vs Sevilla | 13:00 horas

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

Pichichi 2026-27: así va la tabla de goleo individual de LaLiga

Raphinha mantiene su posición como máximo goleador del campeonato español. El brasileño se ha adaptado a su nueva función como delantero del Barcelona y acumula 12 anotaciones, cinco más que sus perseguidores más cercanos. Kylian Mbappé y Lamine Yamal comparten el segundo puesto con Sergio Camello, todos con siete tantos, mientras que Roberto Fernández y Zaibri completan los primeros lugares.

Raphinha (Barcelona): 12 goles Kylian Mbappé (Real Madrid): 7 goles Lamine Yamal (Barcelona): 7 goles Sergio Camello (Rayo Vallecano): 7 goles Roberto (Espanyol): 6 goles Zaibri (Racing de Santander): 6 goles

¿Qué lugares a torneos europeos da la tabla de posiciones de la Liga española?

La distribución de boletos para la Champions League, Europa League y Conference League puede modificarse de una temporada a otra por el desempeño de los clubes de cada federación en las competiciones continentales. En principio, LaLiga dispone de seis plazas a través de su clasificación general, además del boleto a la Europa League reservado para el campeón de la Copa del Rey.

En caso de que España obtenga una plaza adicional para la Champions League por su rendimiento europeo, o de que el campeón de Copa ya esté clasificado a una competición continental mediante el campeonato doméstico, los lugares se ajustarán conforme a los criterios de asignación de la UEFA.

Primer lugar: Champions League Segundo lugar: Champions League Tercer lugar: Champions League Cuarto lugar: Champions League Quinto lugar: Europa League Sexto lugar: Conference League

¿Qué pasa si al final del torneo hay empate en la tabla de posiciones? Conoce todos los criterios

LaLiga utiliza criterios de desempate diferentes a los de otros campeonatos europeos. Cuando dos equipos terminan con la misma cantidad de puntos, el primer factor para determinar su posición son los enfrentamientos directos, en lugar de la diferencia general de goles, como sucede en la Premier League. Los criterios se aplican en el siguiente orden: