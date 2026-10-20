Jugando Claro, en vivo | Lunes 19 de octubre

La Liga MX y la Champions League protagonizan una jornada con preguntas sobre Chivas, Cruz Azul y América

Jugando Claro pondrá bajo la lupa los principales temas de la agenda futbolística nacional e internacional. Uno de los puntos centrales será Chivas y su intento por romper una racha de cuatro partidos sin ganar ante Necaxa, en la jornada 13 del Apertura 2026. Guadalajara llega tras empatar 1-1 con Tigres y buscará recuperar confianza en el Estadio Akron.

La Champions League también tendrá un espacio especial con el PSG vs. Barcelona, duelo que enfrentará a los equipos de Luis Enrique y Hansi Flick este martes 20 de octubre en el Parque de los Príncipes. La presencia de figuras como Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Vitinha abre el debate sobre si este encuentro puede considerarse una final adelantada por la calidad de ambas plantillas.

Otro de los temas será Cruz Azul y la goleada 5-0 sobre FC Juárez, resultado que puso fin a tres partidos sin victoria para La Máquina. El equipo de Joel Huiqui recuperó contundencia con los goles de Andrés Montaño, Carlos Rodríguez, Omar Campos, Agustín Palavecino y Rogelio González, pero el programa analizará si el resultado representa una verdadera recuperación o si el nivel del rival influyó en el marcador.

Finalmente, América estará en el centro de la conversación tras renovar a Brian Rodríguez hasta 2030. El uruguayo llega después de aportar un gol y una asistencia en el triunfo 5-3 sobre León, por lo que su continuidad abre el debate sobre si las Águilas tienen actualmente el plantel más completo y competitivo de la Liga MX.

Jugando Claro es el espacio de debate de Claro Sports para cerrar el día con análisis, información, exclusivas y opiniones sobre los temas que marcan la actualidad del fútbol mexicano e internacional. La emisión puede seguirse de lunes a sábado a las 10:00 PM / 11:00 PM, con cobertura de Liga MX, Selección Mexicana, Champions League, mexicanos en Europa, fichajes y las historias que generan conversación dentro y fuera de la cancha.