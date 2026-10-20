Marathón vs Alianza en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Marathón vs Alianza, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Marathón y Alianza FC se enfrentarán este martes 20 de octubre por los partidos de clasificación de la Copa Centroamericana 2026. El encuentro se disputará en Honduras con ambos equipos buscando acercarse a la Concachampions 2027. El conjunto hondureño intentará aprovechar su localía, mientras que los salvadoreños buscarán repetir el resultado del último enfrentamiento entre ambos, cuando consiguieron una victoria por 1-0 en agosto.

Marathón llega después de vencer 2-1 a Olancho FC por el campeonato hondureño. El equipo dirigido por Silvio Rudman acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Una de las novedades es la posible convocatoria de Yairo Moreno, quien regresó a los entrenamientos después de superar un problema estomacal. El conjunto local buscará mantener el resultado positivo de su última presentación.

Por su parte, Alianza viene de empatar 0-0 frente a Cacahuatique en la liga salvadoreña. El equipo dirigido por Diego Vázquez acumula dos igualdades consecutivas, luego del 2-2 ante Inter FA. En sus últimos cinco encuentros registra una victoria, tres empates y una derrota. Los visitantes intentarán recuperar su efectividad ofensiva y conseguir un resultado favorable en territorio hondureño para afrontar la definición de la serie.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Marathón vs Alianza de la jornada 4 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Marathón y Alianza se disputará el martes 20 de octubre a las 20:00 horas de Honduras en el Estadio Yankel Rosenthal. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Honduras y El Salvador. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Marathón vs Alianza hoy

Ni Marathón ni Alianza cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Silvio Rudman y Diego Vázquez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos encuentros.

Marathón : Jonathan Rougier, Santos Martínez, Javier Rivera, Henry Figueroa (C), Javier Arriaga, Damin Ramírez, Tomás Sorto, Brian Farioli, Carlos Argueta, Nicolás Messiniti, Yeison Mejía. DT : Silvio Rudman.

: Jonathan Rougier, Santos Martínez, Javier Rivera, Henry Figueroa (C), Javier Arriaga, Damin Ramírez, Tomás Sorto, Brian Farioli, Carlos Argueta, Nicolás Messiniti, Yeison Mejía. : Silvio Rudman. Alianza: Marlon Joya, Emerson Hernández, Juan Monteagudo, Julio Sibrián (C), Nelson Rodríguez, Diego Peña, Francis Castillo, David Leon, Matías Mier, Gustavo Souza, William Parra. DT: Diego Vázquez.

Antecedentes y últimos resultados del Marathón vs Alianza

19 de agosto de 2026 | Marathón 0-1 Alianza | Copa Centroamericana

27 de agosto de 2024 | Marathón 1-0 Alianza | Copa Centroamericana

Te puede interesar