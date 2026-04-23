¿Funcionará? La Volpe cuestiona el microciclo de Javier Aguirre: “Esta concentración no sirve”

El exjugador y extécnico argentino asegura que la concentración del Tri con jugadores de la Liga MX no será suficiente sin la experiencia de los europeos

Ricardo La Volpe, exfutbolista y exentrenador argentino, cuestionó la utilidad de los microciclos de la selección mexicana. En entrevista exclusiva para Claro Sports por W Radio consideró que la concentración que realizará Javier Aguirre con jugadores de la Liga MX al terminar la jornada 17 del Clausura 2026 pierde valor si no están presentes los futbolistas que militan en Europa, ya que son los que se perfilan para ser la base de la selección en el Mundial 2026.

Desde su perspectiva, ese trabajo no ofrece un beneficio real en lo futbolístico porque no reúne a la base del equipo que competirá en la Copa del Mundo: “Verdaderamente a mí me sorprende, respeto mucho a Aguirre, siempre cada colega tiene una manera de entrenar, una manera de jugar, una filosofía, ahora no lo comprendo por una sola razón: no tiene la base del jugador. No sirven los entrenamientos, no tengo a Montes, no tengo a Vásquez, no tengo a Raúl, no sé quién va a jugar otro nueve o segundo nueve, no sé quién va a ser el lateral derecho, entonces la concentración debe ser para una cuestión anímica, de grupo, pero no de trabajos específicos de lo que iba a hacer un equipo, para nada. Yo hubiera dejado a los jugadores jugar (la Liguilla). Sí, hay un riesgo. También tiene un riesgo los que están jugando en Europa. Así que el riesgo de una lesión está aparte. Entonces yo diría, si no podés trabajar, dejar ritmo de juego. El tipo de juego te va a dar una Liguilla”.

La Volpe fue todavía más contundente cuando evaluó el alcance de esa concentración parcial y sostuvo que el verdadero trabajo debe hacerse cuando estén disponibles todos los convocables: “No, esta concentración no sirve. La concentración buena es cuando vengan todos los jugadores de Europa y los 15 días antes que dice FIFA. Otra vez, yo creo que como viene jugando no va a cambiar, pocos partidos parece que dos nada más si no me equivoco. Línea de cinco, tienen una manera de jugar”.

El exseleccionador también puso el foco en un aspecto que considera pendiente en el funcionamiento del equipo nacional: la capacidad para competir con la pelota ante rivales de mayor jerarquía: “Yo creo que defensivamente estamos muy bien, todos trabajan, todos ponen su granito de arena. No le veo que contra los grandes rivales pueda quitarle la pelota. Para jugar yo contra los grandes, tengo que quitarle la pelota, porque defender, defender, defender, de repente te van a hacer el gol como nos pasó con Argentina en el Mundial en una jugada. Messi hizo un gol. Mi filosofía es quitarle la pelota y lo que le veo a esta selección todavía es una salida con mayor protagonismo, mayor claridad y me extraña porque tenemos a Rafa Márquez ahí, no solamente de la escuela de Barcelona, que él conoce bien cómo se le pudo haber ganado a Brasil allá en Copa Confederación, cómo se le pudo haber ganado a Argentina en la Copa América en Perú y es quitándole la pelota. No tenés otra, porque si te quito iniciativa y tengo más control y transición de balón, te quito la jerarquía de tus jugadores de calidad”.

Ricardo La Volpe habla en exclusiva para Claro Sports | Imago7

Ochoa divide opiniones, pero La Volpe tiene claro a su titular

La Volpe también abordó el debate en la portería y señaló que, más allá del nombre y la trayectoria de Guillermo Ochoa, hoy su apuesta sería por Raúl Rangel. Para el argentino, la discusión sobre Paco Memo debe pasar por su rendimiento actual y no solo por el peso de su figura dentro del grupo: “Ochoa, si no tiene potencia, no tiene elasticidad y no tiene reflejos, cuidado. Entonces, en eso se lo tiene que ver y traerlo. Ahora yo creo que lo traen por imagen, no creo que por las condiciones, porque últimamente no ha atajado en un equipo grande. Entonces yo creo que lo traes por imagen, por lo que puede manejar el vestidor, pero hoy es el Tala y lamentable lo que le pasó a Malagón. Y sí tengo dudas del segundo arquero. ¿Por qué? Porque realmente no hemos generado arquero, pero vuelvo a repetir, si no tenemos gente preparada trabajando a los jóvenes, difícil. Arquero, como años atrás cuando yo llegué a México, había grandes arqueros”.

Fuerzas básicas, la otra crítica de fondo en el fútbol mexicano

La Volpe cerró su análisis con una reflexión que fue más allá del momento de la selección y apuntó directamente al trabajo de formación en el país: “Por eso cada vez hay menos jóvenes mexicanos jugando en una Primera División. Si no están enseñando nada abajo. La calidad sí pasa después, pero tengo que tener la posición. ¿Dónde me ubico para lograr lo que dije recién?”. Para el exentrenador, el problema no se limita a una convocatoria o a un microciclo sin europeos, sino a una falla estructural que termina por impactar en la calidad de los jugadores que llegan al máximo nivel.

En esa lógica, la concentración planeada por Javier Aguirre puede servir en lo anímico, pero no resuelve el fondo del asunto. La Volpe dejó claro que México necesita llegar al Mundial con un grupo completo, con una idea de juego más sólida y con mejores procesos de formación desde fuerzas básicas. Su diagnóstico fue directo: sin europeos, sin una estructura clara de funcionamiento y sin trabajo profundo en la base, cualquier microciclo se queda corto ante la exigencia real que tendrá la selección mexicana en 2026.

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