Así se perfila la convocatoria de la selección mexicana rumbo a la Copa del Mundo

Aguirre anunciará una lista preliminar con base de Liga MX antes de sumar a los futbolistas que militan en Europa, en espera del cierre de temporada internacional

Los posibles convocados de Javier Aguirre para la Copa del Mundo | Imago 7

El director técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, dará a conocer este lunes una lista preliminar de convocados de Liga MX de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA, en una decisión que perfila ya la estructura central del equipo, aunque aún no representa la nómina definitiva que será entregada al organismo rector.

La convocatoria, inusualmente breve, incluiría entre 14 y 16 jugadores. Más que un anuncio formal, se trata de una concentración clave con futbolistas de la liga nacional: el primer esbozo tangible del grupo que sostendrá la preparación final rumbo al torneo. Este núcleo inicial se reunirá para disputar tres partidos amistosos, diseñados para afinar tanto el funcionamiento táctico como la cohesión del plantel.

El calendario y las exigencias del fútbol internacional han condicionado la estrategia. Aguirre y su cuerpo técnico esperarían a que concluyan las principales ligas del mundo antes de integrar al resto de los futbolistas considerados. Aquellos que aún compiten o que deben cumplir con periodos de descanso obligatorios, conforme a los lineamientos de la FIFA, se incorporarán más adelante.

En ese sentido, la lista adquiere un peso adicional: todo jugador incluido en este primer llamado, cuyo club se encuentre disputando la Liguilla del Clausura 2026 tendría, en los hechos, un lugar prácticamente asegurado en la convocatoria final para la Copa del Mundo.

El criterio responde tanto al nivel competitivo mostrado en la fase decisiva del torneo local como a la intención de consolidar una base estable en la recta final del ciclo.

Para completar el plantel en esta primera etapa, el cuerpo técnico habría decidido incluir a un grupo de jugadores en calidad de “sparring”. Estos futbolistas participarían exclusivamente en los entrenamientos y en el partido amistoso programado en Puebla ante la selección de Ghana. Claro Sports pudo saber que los jugadores ya han sido informados de que no forman parte del plan rumbo al Mundial, salvo en caso de circunstancias extraordinarias, como lesiones o bajas de último momento, y que la lista de este primer llamado incluiría a:

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos)

Jesús Gallardo (Toluca)

Everardo López (Toluca)

Israel Reyes (América)

Richard Ledezma (Chivas)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Gilberto Mora (Tijuana)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Erik Lira (Cruz Azul)

Marcel Ruiz (Toluca)

Roberto Alvarado (Chivas)

Armando González (Chivas)

Alexis Vega (Toluca)

La mezcla de experiencia y juventud sugiere una intención clara: consolidar una base competitiva sin cerrar del todo la puerta a ajustes. Sin embargo, el mensaje también es contundente. Con el margen de maniobra cada vez más estrecho, el proceso entra en su fase más decisiva, donde cada entrenamiento, cada minuto en la cancha y cada elección técnica pueden inclinar la balanza hacia la lista final.

Aguirre, conocido por su pragmatismo, parece apostar por la claridad desde el inicio. En un ciclo donde el tiempo apremia, la selección mexicana comienza a definirse no solo por quienes están, sino también por quienes, al menos por ahora, quedan fuera.

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