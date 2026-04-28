¿La Liga MX es como la de China? Briseño revela cómo la ven en Europa

El futbolista del Toluca puso sobre la mesa la percepción que existe fuera de México sobre el fútbol mexicano

¿Liga MX como China? Briseño cuenta cómo la perciben en Europa. | Imago 7

Antonio Briseño puso sobre la mesa la percepción que existe fuera de México sobre la Liga MX. El defensa de Toluca compartió su experiencia durante su paso por Europa, donde encontró una visión distinta sobre el fútbol mexicano, tanto en lo económico como en lo deportivo.

El ‘Pollo’ explicó que en Portugal, cuando militó en el Feirense del 2017 al 2019, comparaban la liga mexicana con otros mercados donde el salario es alto, pero el nivel es cuestionado. “Te lo juro, cuando yo estaba en Portugal, a mí me decían: ‘Es como si pagan mucho en México, es como si fuera la liga china, ¿sabes?’. Yo decía: ‘No, espérame’. O sea, no lo veo tan así, pero pues así lo ven en Portugal. No le dan tanto, piensan que no tenemos tanto nivel, que solo pagan bien y que no son buenos”, señaló Briseño en entrevista con Vamos Show.

El zaguero profundizó en las razones por las que el futbolista mexicano enfrenta dificultades para emigrar a Europa. “En México se pagan precios que no pagarían en Europa. No tenemos pasaporte comunitario como tiene Argentina. Eso genera que el equipo que te compre necesita una plaza para ti”. Además, señaló un tema de percepción internacional: “¿Quién tiene más credibilidad? El brasileño, el argentino, el colombiano. Tienen más credibilidad que el mexicano y es la verdad”. Briseño vinculó este punto con la falta de logros en selección y la ausencia en torneos como la Copa Libertadores.

La salida del Atlas y el interés del Real Madrid

Briseño explicó que su salida del Atlas se dio en un contexto complicado por la situación económica del club y de ahí pasó a tener la oportunidad de ir al Real Madrid.

“Llega un momento donde el club ya no puede solventar los gastos y tiene una deuda pendiente con Tigres. Les dice ‘agárrate, cóbrate como la china’. Entonces me agarran a mí y a Poncho González”.

El defensa reveló que tomó la decisión de firmar con Tigres ante el riesgo de quedarse sin actividad. “Era firmar en Tigres en junio o quedarme sin jugar. Me dio miedo quedarme sin jugar y tuve que firmar en Tigres”.

También habló sobre oportunidades que tuvo en el extranjero. “Tuve acercamiento del Real Madrid Castilla, de ir para la filial a los 17 años, y por ende no me quise ir gratis y me quise quedar”. Además, señaló que estuvo cerca de llegar al Sassuolo de Italia, aunque el cambio de directiva detuvo la operación.

Su presente en Toluca y su plan a futuro

En la actualidad, Briseño forma parte del Toluca y reconoce la dinámica interna del equipo. El defensor explicó cómo asume su rol dentro del plantel. “Lo más importante, en lo personal, es que me hablen claro. En mi contrato no dice titular indiscutible; a mí me pagan para competir”.

El jugador también ya piensa en su etapa posterior como futbolista. Señaló que busca mantenerse en el fútbol desde otra función. “Yo ya me preparé para lo que viene después. Yo quiero ser entrenador. Tengo dos títulos, la licencia Pro de la CONMEBOL y la licencia Pro de aquí de México”.

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