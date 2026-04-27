Guillermo Ochoa abre la puerta al retiro… pero antes apunta al Mundial 2026

El portero mexicano habló sobre su futuro en el fútbol y la competencia en la selección rumbo a la lista final de Javier ‘Vasco’ Aguirre

Guillermo Ochoa busca ir a su sexta Copa del Mundo | Reuters

Guillermo Ochoa sabe que su retiro del fútbol profesional está cada vez más cerca; sin embargo mantiene firme la intención de competir por un lugar en la Copa del Mundo 2026. El portero mexicano, actualmente en el AEL Limassol de Chipre, habló en exclusiva para TUDN sobre la competencia en la selección y la posibilidad de disputar su sexto Mundial.

A sus 40 años, Ochoa reconoce el cambio generacional que vive la portería del Tricolor rumbo al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. No obstante, dejó claro que su objetivo es mantenerse en la pelea por un lugar en la convocatoria final de Javier ‘Vasco’ Aguirre.

“Es natural, es la vida del futbolista, uno se va haciendo más grande, para no decir viejo. Claro que lo entiendo, es lógico que vienen jóvenes empujando es parte de la vida del fútbol y ¿por eso voy a dejar de pelear? No, para nada”.

El arquero, que ha asistido a cinco Copas del Mundo (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022), aseguró que su experiencia es un factor que puede aportar dentro del grupo, independientemente del rol que le toque asumir en el equipo.

“Si me toca ir al Mundial, yo sé lo que es competir. Como en su momento lo dijo Miguel (Herrera), aquí arrancamos de cero y el que esté mejor va a jugar… y cuando a mí me ponen así soy insistente. Desde mi primer día me he exigido de esta manera y hasta el último me voy a exigir, y si me toca jugar voy a estar listo y si no me toca estaré listo, es normal, es otra etapa de mi vida y lo entendería”.

En cuanto a su futuro, Ochoa también dejó abierta la posibilidad de que el Mundial 2026 marque el cierre de su carrera, tanto en la selección mexicana como a nivel profesional.

“Sí (retirarse del Tri) y de mi carrera podría ser. Es difícil, sin duda, pero en mi caso no será tan difícil porque lo he disfrutado muchos años y llega un punto que tu cabeza y cuerpo dicen ‘lo hemos dado todo, lo has dejado todo’, entonces te vas tranquilo y ese será mi caso, el irme tranquilo, mi cabeza, mi cuerpo, mi familia y mi gente están preparados”.

El guardameta explicó que su decisión de continuar en el proceso mundialista tomó forma tras la última participación de México en Qatar 2022, donde evaluó su estado físico y mental antes de plantearse un nuevo ciclo.

“Cuando termina el Mundial de Qatar, dije ‘creo que todavía no estoy listo para decir adiós a la selección, me falta, todavía puedo dar, todavía estoy, quiero seguir, vamos a ver qué se da, pero me siento bien”.

Su vínculo con el América

Finalmente en otro tema, Ochoa reconoció que recibió ofertas de México antes de llegar a Chipre; sin embargo su vínculo y amor por el América lo llevaron a rechazarlas:

“América para mí es mi corazón, es mi casa, fue el club que me abrió las puertas, que me formó como jugador y forjó mi carácter para enfrentarme a la vida. Tanto es lo que siento por el club y mi amor por el club, que hubo opciones para regresar a México y en ningún momento las consideré. Yo tengo esa lealtad con el club, estoy muy feliz de haber elegido otras opciones como Chipre en lugar de jugar para otro club que no sea el América”.

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