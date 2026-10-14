Jugando Claro, en vivo | Martes 13 de octubre

Gilberto Mora, la Jornada 11 y todo lo que viene en la Liga MX: esto se analizará en Jugando Claro

El futuro de Gilberto Mora será uno de los temas principales que se analizarán en Jugando Claro, en una emisión que pondrá sobre la mesa el momento que vive el joven futbolista mexicano y las posibilidades que se abren para su carrera. Su crecimiento en el futbol mexicano y las expectativas que existen alrededor de su futuro serán parte del debate.

El caso de Gil Mora ha generado atención por su evolución y por el interés que despierta un jugador mexicano de su edad. En Jugando Claro se analizará cuál puede ser el siguiente paso en su carrera, qué representa su crecimiento para el futbol nacional y por qué su futuro se ha convertido en uno de los temas que más conversación generan alrededor de los jóvenes mexicanos.

Los ecos que dejó la Jornada 11 de la Liga MX

La Jornada 11 del Apertura 2026 también tendrá un espacio importante en el programa. Los resultados, los protagonistas y las historias que dejó el fin de semana serán analizados para entender qué equipos aprovecharon la fecha y cuáles todavía tienen aspectos por corregir.

Entre los temas estará el momento de equipos como Santos Laguna, que hiló su cuarto triunfo consecutivo, además del empate 3-3 entre Pumas y Cruz Azul y las diferentes historias que dejó una jornada con goles, remontadas y resultados que modificaron el panorama de la competencia.

Más allá de los marcadores, Jugando Claro pondrá atención en qué conclusiones pueden obtenerse de lo ocurrido en la Jornada 11 y qué equipos comienzan a mostrar argumentos para afrontar de mejor manera la recta final del torneo.

¿Qué viene para el próximo fin de semana en la Liga MX?

La conversación también se trasladará a lo que viene. Con varias jornadas todavía por disputar, el próximo fin de semana puede comenzar a definir nuevas tendencias en el Apertura 2026, tanto en la parte alta de la clasificación como en la pelea por acercarse a los puestos de Liguilla.

En Jugando Claro se revisarán los partidos más importantes de la próxima fecha, los enfrentamientos que pueden modificar la clasificación y los futbolistas que llegan como protagonistas después de lo ocurrido en la Jornada 11.

Así, Gilberto Mora, los ecos de la Jornada 11 y todo lo que está por venir en la Liga MX serán los principales temas de análisis en Jugando Claro. Una emisión para repasar lo que dejó el fin de semana, entender el presente de los equipos y poner la mirada en las historias que pueden marcar las próximas jornadas.