¡Con goles de Reyes y Ovalle! México Femenil derrota a Jamaica y pone la mira en Haití

Las dirigidas por Pedro López cerró su preparación antes del partido en el que buscará clasificar al Mundial Femenil 2027

México Femenil logra la victoria ante Jamaica | Imago 7

La Selección Mexicana Femenil cerró su preparación con una victoria de 3-1 sobre Jamaica en el Estadio La Corregidora de Querétaro. Un autogol de Chantelle Swaby y las anotaciones de Maricarmen Reyes y Jacqueline Ovalle le dieron el triunfo al equipo dirigido por Pedro López, que ahora concentrará su atención en el enfrentamiento ante Haití, donde estará en juego su clasificación al Mundial Femenil de 2027.

El Tricolor aprovechó los errores de su rival y encontró espacios para construir una ventaja de tres goles. Aunque las jamaicanas consiguieron descontar en el segundo tiempo, México mantuvo el control del marcador y terminó su último compromiso amistoso con una victoria en la Fecha FIFA.

El partido comenzó con una anotación al minuto 5, cuando la presión de Alice Soto y Maricarmen Reyes provocó una equivocación en la salida de Jamaica. Chantelle Swaby intentó retrasar el balón hacia su portera, pero terminó enviándolo a su propia portería para poner el 1-0 a favor de las mexicanas.

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Después del gol, el conjunto caribeño buscó responder mediante transiciones y ataques por las bandas. Sin embargo, las futbolistas de Pedro López consiguieron ajustar sus posiciones y comenzaron a tener mayor posesión del balón, lo que les permitió generar oportunidades en el área contraria.

La ventaja aumentó al minuto 31 gracias a Maricarmen Reyes, quien recibió un servicio dentro del área y definió de primera intención para marcar el 2-0. La anotación representó su regreso al gol con la Selección Mexicana después de superar una lesión de ligamento cruzado anterior que la mantuvo alejada de las convocatorias.

Jamaica intentó reaccionar antes del descanso y adelantó sus líneas para recuperar terreno. En ese periodo, Scarlett Camberos tuvo participación en la salida del equipo mexicano, utilizando los costados para superar la presión y conservar la posesión cuando las visitantes buscaron recuperar el balón.

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Para la segunda mitad, México volvió a encontrar el camino al gol. Al minuto 60, Jacqueline Ovalle ejecutó un tiro libre que terminó en la portería jamaicana, con lo que aumentó la diferencia a 3-0.

La respuesta de Jamaica llegó apenas dos minutos después. Kalyssa Van Zanten sacó un disparo desde fuera del área que superó a Esthefanny Barreras y estableció el 3-1 al minuto 62.

Con el paso de los minutos, ambos entrenadores realizaron modificaciones que cambiaron el desarrollo del encuentro. México mantuvo sus intentos de ataque por los costados con los ingresos de Jana Gutiérrez y Alexandra Godínez, aunque el marcador ya no registró movimientos.

El silbatazo final confirmó el triunfo del Tricolor en Querétaro y puso fin a su preparación. El siguiente compromiso será ante Haití el 28 de noviembre, un partido en el que la Selección Mexicana Femenil buscará conseguir su boleto a la Copa del Mundo de Brasil 2027.