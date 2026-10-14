Luis Puente levanta la mano por el delantero mexicano: su amistad con Armando ‘la Hormiga’ González y el sueño de llegar al Tri

El atacante de los Potros habló en exclusiva con Claro Sports sobre su consolidación, el trabajo con Miguel Herrera y sus aspiraciones con México

Luis Puente se rinde ante La Hormiga González. Imago 7

El atacante del Atlante, Luis Puente, habló en exclusiva con Claro Sports sobre su consolidación, la competencia con futbolistas extranjeros, el trabajo con Miguel Herrera y sus aspiraciones de vestir la camiseta de la Selección Mexicana.

En un futbol donde los delanteros mexicanos deben competir constantemente por un lugar, Luis Puente quiere hacerse escuchar con goles. El atacante del Atlante ha encontrado continuidad en el Apertura 2026 y busca aprovechar cada oportunidad para demostrar que el talento nacional también puede marcar diferencias en una de las posiciones más exigentes de la cancha.

Con 11 partidos disputados, nueve titularidades, 778 minutos y dos anotaciones, Puente atraviesa una etapa importante de su carrera. Sus goles frente a Cruz Azul y Monterrey reflejan el crecimiento de un futbolista que no solo busca consolidarse en su equipo, sino también construir un camino que algún día lo acerque a la Selección Mexicana.

En entrevista exclusiva con Fernando Trujillo, de Claro Sports, el delantero habló sobre los desafíos que enfrenta el atacante nacional, su relación con la Hormiga González, la exigencia de Miguel Herrera y los objetivos del Atlante en la recta decisiva del torneo.

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Luis Puente y el desafío de ganarse un lugar como delantero mexicano

La competencia por un puesto en el ataque representa uno de los principales retos para los futbolistas mexicanos. La presencia de jugadores extranjeros obliga a mantener un alto nivel de rendimiento y convierte cada oportunidad en una prueba.

Puente conoce esa exigencia y entiende que la continuidad debe respaldarse con actuaciones dentro de la cancha. En el Apertura 2026, sus nueve apariciones como titular en 11 encuentros muestran que ha conseguido un espacio importante en el esquema del Atlante.

Más allá de sus dos goles, el delantero busca crecer en los aspectos que exige su posición: movilidad, participación en el juego colectivo y contundencia frente al arco.

Para él, la posibilidad de competir y sumar minutos tiene un valor especial. Su objetivo es aprovechar esa confianza para seguir demostrando que los delanteros mexicanos cuentan con condiciones para asumir responsabilidades ofensivas.

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La Hormiga González, una amistad que trasciende la cancha

Uno de los temas más personales de la conversación fue su relación con Armando González, La Hormiga, otro delantero mexicano que ha llamado la atención por su capacidad goleadora.

Puente no escondió la admiración que siente por su amigo, a quien describió como “una máquina”, una expresión que resume el reconocimiento que tiene por su talento y su trabajo.

Aunque sus trayectorias han seguido caminos distintos, ambos comparten una posición en la que las oportunidades suelen ser escasas y los resultados se miden, principalmente, en goles.

La relación también representa una muestra de la generación de atacantes nacionales que busca abrirse paso en el futbol mexicano. Más que una comparación entre ellos, Puente ve en el crecimiento de la Hormiga un motivo de orgullo y una referencia cercana de lo que puede conseguirse con constancia.

Miguel Herrera y la exigencia de crecer en el Atlante

En su presente con los Potros de Hierro, Puente también destacó la importancia del trabajo cotidiano bajo las órdenes de Miguel Herrera. La exigencia del entrenador forma parte del proceso de crecimiento del delantero, quien busca responder con mejores actuaciones a la confianza recibida.

La continuidad le ha permitido adquirir ritmo competitivo y asumir mayores responsabilidades dentro del equipo. Sin embargo, Puente sabe que mantenerse en el once inicial exige regularidad, especialmente en una posición donde cada ocasión de gol puede marcar la diferencia.

El atacante también reflexionó sobre las diferencias competitivas entre la Liga de Expansión y la Liga MX, un tema que pone en perspectiva las exigencias que afrontan los futbolistas en distintas etapas de sus carreras.

El Atlante mira a la Liguilla y tiene a Pumas en el horizonte

En lo colectivo, el delantero mantiene la atención en los objetivos del Atlante, que busca sostenerse en la pelea por un lugar en la Liguilla. Puente entiende que su crecimiento individual está ligado al rendimiento del equipo. Sus goles pueden ser importantes, pero el objetivo principal es que los Potros lleguen en las mejores condiciones a la etapa decisiva de la competencia.

En ese contexto, el enfrentamiento frente a Pumas aparece como uno de los compromisos que generan expectativa. Para el atacante, medirse ante un rival de esa dimensión representa otra oportunidad de competir, mostrarse y seguir acumulando experiencia.

El sueño de Luis Puente: llegar a la Selección Mexicana

A pesar de los avances en su carrera, Puente no pierde de vista una de sus mayores aspiraciones: vestir la camiseta de México.

El delantero sabe que una convocatoria a la Selección Mexicana no depende únicamente de una buena actuación o de una racha goleadora. Para acercarse a ese objetivo necesita mantener la regularidad, elevar sus registros y seguir creciendo como futbolista.

Por ahora, su prioridad está en el Atlante. Quiere jugar, marcar goles y ayudar a su equipo a competir por cosas importantes. Pero detrás de cada entrenamiento y de cada partido permanece una ambición mayor.

Con 11 encuentros y dos anotaciones en el Apertura 2026, Luis Puente todavía tiene mucho camino por recorrer. Lo que no le falta es claridad sobre su objetivo: ganarse un lugar en el futbol mexicano y demostrar que también hay delanteros nacionales capaces de responder cuando reciben la oportunidad.