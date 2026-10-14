Millonarios vs Once Caldas: aplazado por mal estado de la cancha

En Claro Sports puede seguir en directo el partido entre Millonarios y Once Caldas en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Millonarios vs Once Caldas, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Millonarios vs Once Caldas y dónde ver en vivo hoy 13 de octubre de 2026?

El partido entre bogotanos y manizalitas válido por la decimotercera fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II que se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, dará inicio a partir de las 8:30 de la noche, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 7:30 de la noche.

Alineaciones Millonarios vs Once Caldas: así salen a la fecha 7 de la Liga Betplay 2026 II

Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Sebastián Valencia; Leonei Souza, Rodrigo Ureña, Mackalister Silva; Juan Guillermo Cuadrado, Daniel Ruiz y Leonardo Castro.

Javier Burrai; Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Sebastián Valencia; Leonei Souza, Rodrigo Ureña, Mackalister Silva; Juan Guillermo Cuadrado, Daniel Ruiz y Leonardo Castro. Once Caldas: Joan Parra; Juan Cuesta, Felipe Castaño, Daniel Londoño, Juan Patiño; Juan Nieto, Andrés Colorado, Andrés Roa; Felipe Gómez, Jefry Zapata y Michael Barrios.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 13 de Liga Betplay 2026?

Hay un claro favorito en este partido válido por la decimotercera jornada del Fútbol Profesional Colombiano. Millonarios tiene la primera opción para llevarse los tres puntos por su actualidad en el 2026-II. Los ‘embajadores’ pese a no estar pasando por su mejor momento futbolístico e institucional, siguen sextos de la tabla de posiciones.

Por su parte, Once Caldas quiere renacer de la mano de su nuevo cuerpo técnico tras la salida de Hernán Darío Herrera. Actualmente son decimos con 16 puntos en 13 partidos jugados.

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