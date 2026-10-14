DIMAYOR cancela el Millonarios vs Once Caldas por el grave estado de la grama de El Campín

El administrador del estadio le ha venido dando prioridad a los conciertos, dejando a un lado el fútbol y se ven las consecuencias.

¿La gramilla de El Campín vuelve a estar lista? | VizzorImage.

Definitivamente la grama del Estadio Nemesio Camacho El Campín se volvió un ‘dolor de cabeza’ para el Fútbol Profesional Colombiano y los equipos de Bogotá que hacen de local allí: Independiente Santa Fe y Millonarios. Después que se programó el compromiso entre el ‘Embajador’ y Once Caldas por la jornada 13 de la Liga BetPlay, se tuvo que cancelar por el gravísimo estado de la grama del escenario deportivo.

Comunicado oficial:

“La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar a la opinión pública que debido al lamentable estado del campo de juego del Estadio El Campín, nos vemos en la penosa obligación de cancelar el partido programado para este martes 13 de octubre entre @MillosFCoficial y @oncecaldas”, informó la entidad deportiva.

“A pesar de que Sencia aseguró públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para disputar un partido de fútbol profesional, viendo la evidencia y buscando preservar la integridad de los jugadores, se toma la decisión de cancelación. La nueva fecha del encuentro será comunicada oportunamente”, agregó DIMAYOR.

𝗖𝗮𝗻𝗰𝗲𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗙.𝗖. 𝘆 𝗢𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗮𝗹𝗱𝗮𝘀 𝗗𝗔𝗙 𝗱𝗲𝗯𝗶𝗱𝗼 𝗮𝗹 𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗲𝗴𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗘𝗹 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗶𝗻



La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫… pic.twitter.com/NGMYlvfCk7 — DIMAYOR (@Dimayor) October 14, 2026

Cuando todo se encontraba listo para que tanto ‘Embajadores’ como ‘Albos’ se dieran cita para rodar el balón a partir de las 08:30 p.m. en el ‘Coloso de la 57’, encargados de la División Mayor del Fútbol Colombiano revisaron el estado del campo, sin embargo la entidad tomó medidas rápidamente, especialmente para el cuidado de la salud de los futbolistas, y decidió cancelar el evento deportivo.

De manera inmediata comenzaron la molestia de los fanáticos de Millonarios en redes sociales y todos aquellos que se trasladaron hasta El Campín a altas horas de la noche, en una ciudad que en ocasiones colapsa, mucho más por el estado del clima que ha rodeado a la capital de la República por estos días y lo cual no cambiaría prontamente.

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