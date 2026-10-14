Cristiano Ronaldo y los 1000 goles: ¿Cuántos partidos le faltan y cuándo podría alcanzar la marca histórica?

Con 981 anotaciones en su carrera, CR7 mantiene la cuenta regresiva; su promedio goleador en Al Nassr permite proyectar cuándo alcanzaría los mil

Cristiano Ronaldo, cada vez más cerca de los 1000 goles | Claro Sports

La carrera de Cristiano Ronaldo mantiene un objetivo pendiente: alcanzar los 1000 goles oficiales como futbolista profesional. A sus 41 años, el delantero portugués continúa aumentando su registro con el Al Nassr de Arabia Saudita, aunque el ritmo goleador que ha mostrado durante el inicio de la temporada 2026-27 abre una interrogante sobre cuándo podría alcanzar la cifra. Su calendario de competencias, el promedio de anotaciones y los encuentros que restan por disputar permiten establecer una proyección sobre el momento en el que llegaría a esta marca.

El portugués dio otro paso hacia esa cifra el pasado lunes 12 de octubre, cuando marcó su gol número 981 en la victoria del Al Nassr por 3-1 sobre el FK Neftchi Ferganá, correspondiente a la segunda jornada de la Champions de Asia. Con esta anotación, Cristiano Ronaldo quedó a solamente 19 goles de los 1000, una distancia que podría reducir durante los próximos meses gracias a su participación en la Liga Profesional Saudí, la competición asiática y, eventualmente, la Kings Cup y la Selección de Portugal.

¿Cuántos partidos le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000 goles?

El cálculo parte de su rendimiento en la presente campaña, donde Cristiano Ronaldo acumula cinco goles en nueve partidos con el Al Nassr, distribuidos en cuatro anotaciones en la Liga Profesional Saudí y una en la Champions de Asia. Estas cifras representan un promedio de un gol cada 1.8 encuentros, que para efectos de la proyección puede redondearse a una anotación cada dos compromisos. Se trata de un ritmo inferior al que registró en sus temporadas anteriores con el conjunto saudí.

Si Cristiano mantiene su actual promedio de un gol cada 1.8 partidos, necesitaría aproximadamente 34.2 encuentros adicionales para conseguir las 19 anotaciones que le faltan. Es decir, la proyección sitúa su llegada a los 1000 goles alrededor de su partido número 35 a partir de este momento. Sin embargo, esta estimación depende de los minutos que dispute, la cantidad de encuentros disponibles en el calendario y la posibilidad de que mejore su efectividad frente a la portería.

¿Cuántos goles podría marcar Cristiano Ronaldo en la Liga Saudí y la Champions de Asia?

La Liga Profesional Saudí contempla 34 jornadas por temporada, de las cuales ya se disputaron ocho, por lo que Cristiano tiene por delante un máximo de 26 encuentros de liga, siempre que participe en todos los compromisos restantes. Si se aplica el promedio redondeado de una anotación cada dos partidos, podría conseguir 13 goles adicionales, suficientes para elevar su registro histórico de 981 a 994 anotaciones. El campeonato finalizará el 29 de mayo de 2027, una fecha que aparece como referencia para evaluar sus posibilidades de alcanzar el objetivo durante la actual campaña.

La Champions de Asia representa otra oportunidad para reducir la distancia, ya que el Al Nassr ha disputado dos de los ocho encuentros programados en la fase de liga. Esto significa que todavía tiene seis compromisos pendientes en dicha instancia, que concluye en febrero de 2027. Con su promedio actual redondeado, Cristiano podría sumar otros tres goles, suficientes para alcanzar las 997 anotaciones oficiales al combinar la proyección de ambas competencias, siempre que dispute los 26 partidos restantes de la liga saudí y los seis de la fase asiática.

El panorama podría ampliarse si Al Nassr consigue avanzar a los octavos de final de la Champions de Asia, instancia que se disputará durante marzo de 2027 mediante partidos de ida y vuelta. En ese escenario, el portugués tendría la posibilidad de participar en dos encuentros adicionales, equivalentes a una anotación más bajo el mismo promedio, con lo que alcanzaría los 998 goles. Por lo tanto, necesitaría dos tantos adicionales para llegar a los 1000, una cantidad que podría conseguir mediante nuevas rondas del torneo o un incremento en su frecuencia goleadora.

¿La Kings Cup podría ayudar a Cristiano Ronaldo a alcanzar los 1000 goles?

Otra competencia que podría incrementar sus oportunidades es la Kings Cup, donde el Al Nassr ya superó la primera ronda con una victoria de 4-1, aunque Cristiano Ronaldo no fue convocado para ese compromiso. Su siguiente encuentro será ante Al Kholood el 1 de diciembre, correspondiente a los octavos de final. Si el delantero aparece en la convocatoria y participa, tendría una opción adicional de aumentar su registro. La cantidad de partidos disponibles dependerá de los resultados del equipo y de las decisiones del cuerpo técnico.

¿Cuándo podría llegar Cristiano Ronaldo a los 1000 goles?

¿Cuándo podría llegar Cristiano Ronaldo a los 1000 goles? Mayo de 2027 aparece en la proyección

Con su promedio de un gol cada 1.8 partidos, Cristiano Ronaldo podría alcanzar los 1000 goles hacia finales de mayo de 2027, bajo el escenario de 35 apariciones adicionales. La referencia es el 29 de mayo de 2027, fecha de conclusión de la Liga Profesional Saudí. Es importante aclarar que el cálculo contempla que dispute los 26 encuentros restantes del campeonato, los seis pendientes de la fase de liga de la Champions Asiática, dos de octavos de final y uno de la Kings Cup. También hay que mencionar que no se puede señalar un partido ni un día exactos, ya que esta estimación depende de su participación, de la clasificación del Al Nassr en distintas competencias y de que mantenga su frecuencia goleadora.

Dentro del calendario seguro del Al Nassr, el encuentro de la Kings Cup ante Al Kholood está programado para el 1 de diciembre de 2026; la fase de liga de la Champions Asiática terminará en febrero de 2027, y sus octavos de final se disputarán en marzo de 2027. Estos compromisos aportarían oportunidades antes del cierre del campeonato saudí. Si alcanza la cifra en el periodo proyectado, Cristiano tendría 42 años, que cumplirá el 5 de febrero de 2027. Una mayor producción de goles o encuentros adicionales podrían adelantar ese momento.

¿Cuál ha sido el promedio goleador de Cristiano Ronaldo desde su llegada al Al Nassr?

El historial del delantero en Arabia Saudita muestra que su producción ofensiva ha sido superior a la registrada en el arranque de la actual campaña. En la temporada 2022-23 anotó 14 goles en 19 partidos, después de incorporarse al equipo en enero de 2023. Posteriormente, en la 2023-24 consiguió 44 tantos en 45 encuentros, con un promedio de un gol cada 1.02 juegos. En la 2024-25 registró 35 anotaciones en 41 compromisos, equivalentes a un tanto cada 1.1 partidos, mientras que en la 2025-26 marcó 30 goles en 37 apariciones, con una frecuencia aproximada de uno cada 1.2 encuentros.

La comparación confirma que la temporada 2026-27, con cinco goles en nueve partidos y una anotación cada 1.8 encuentros, representa su menor promedio goleador desde que llegó al Al Nassr. Si recupera la frecuencia de campañas anteriores, podría necesitar menos de los 35 compromisos proyectados para alcanzar los 1000 goles. Un factor adicional es su situación contractual: Cristiano tiene vínculo con el equipo saudí hasta junio de 2027 y cumplirá 42 años el próximo 5 de febrero, por lo que, de mantenerse su ritmo actual, la marca podría llegar después de su cumpleaños.

¿Cuándo volverá Cristiano Ronaldo con Portugal y cómo influye su suspensión en los 1000 goles?

La Selección de Portugal también podría representar una vía para incrementar su cuenta goleadora, aunque actualmente esa posibilidad está condicionada por su situación disciplinaria. El pasado 10 de octubre, la Federación Portuguesa de Fútbol confirmó una suspensión preventiva contra Cristiano Ronaldo, después de que abandonara la concentración del combinado nacional durante la Fecha FIFA de septiembre, tras sus diferencias con el seleccionador Jorge Jesus.

El procedimiento podría derivar en una sanción de uno a seis meses, pero todavía no existe una resolución definitiva. Mientras se determina su regreso, la proyección de los 1000 goles depende principalmente de su actividad con el Al Nassr, donde el calendario de la temporada 2026-27 podría acercarlo a una cifra que, de acuerdo con su promedio actual, requeriría aproximadamente 35 partidos más.