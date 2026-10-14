Carlos Andrés Gómez sufre el arbitraje de Piero Maza y se va expulsado… ¡por primera vez en su carrera!

El extremo colombiano de 24 años, Carlos Andrés Gómez, puso un pase gol y fue expulsado ante Boca Juniors en Copa Sudamericana.

Carlos Andrés Gómez expulsado ante Boca Juniors | REUTERS/Agustin Marcarian

Comenzaron las llaves de semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El calendario dictaminó que Vasco Da Gama de Brasil enfrentará a Boca Juniors de Argentina. La serie comenzó en Buenos Aires con un partido que estuvo rodeado de polémicas arbitrales. Entre ellas la de la expulsión del colombiano, Carlos Andrés Gómez.

El jugador de la Selección Colombia fue expulsado por primera vez en su carrera en una polémica situación con el árbitro central, Piero Maza. Al minuto 64, Carlos Andrés Gómez impidió un saqué de tiro libre rápido del equipo argentino y el juez se dirigió a amonestarlo. Sin embargo, en la misma acción el ‘cafetero’ le señalada con vehemencia la zona debería hacerse el cobro y Maza reacciona expulsándolo del partido.

¡LA SECUENCIA COMPLETA! Gómez vio la amarilla por no dejar jugar el tiro libre para Boca y luego, ¡vio la segunda y se fue expulsado por este empujón al árbitro Maza! 📺 Las SEMIS de la CONMEBOL #Sudamericana, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/TMWTXC4gwD — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026

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El popular ‘tinito’ debutó en el año 2021 y tuvieron que pasaron cinco años de carrera como futbolista profesional para que sufriera su primera expulsión. Eso sí, una tarjeta roja que no vino por un juego brusco o infracción alguna, sino más por un situación específica con el árbitro central.

Así le fue a Carlos Andrés Gómez ante Boca Juniors

Antes de ser expulsado, Carlos Andrés Gómez ya había demostrado de lo que era capaz dándole la asistencia para la única anotación del partido a Adson al minuto 25. El extremo colombiano regateó a su rival y lanzó un centro punzante que logró ser cabeceado por su compañero para mandarla al fondo de la red. Esto significó el primer pase gol de ex Rennes de Francia en Copa Sudamericana y la octava de la temporada.

¡VASCO GOLPEÓ EN LA BOMBONERA! ADSON GANÓ DE CABEZA Y MARCÓ EL PRIMER GOL DEL CONJUNTO BRASILEÑO ANTE BOCA. 📺 Las SEMIS de la CONMEBOL #Sudamericana, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/tw4cClqsGI — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026

Ahora bien, en los 64 minutos jugados, el ‘tricolor’ de 24 años dejo un saldo interesante. Una asistencia, ocho de 13 pases acertados, cuatro pases en el último tercio, uno de dos centros completados, dos de tres regates exitosos y tres recuperaciones, fueron los números del futbolista de la Selección Colombia.

Con lo acontecido en La Bombonera, Carlos Andrés Gómez no podrá ser parte del partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana entre Vasco Da Gama de Brasil y Boca Juniors de Argentina. El finalista se definirá en territorio brasileño el próximo martes 20 de octubre.

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