Jugando Claro, en vivo | Martes 21 de abril

Jugando Claro analiza el arranque de la jornada doble del Clausura 2026

La jornada doble del Clausura 2026 ya está en marcha y en Jugando Claro se puso bajo la lupa el inicio de la fecha 16 de la Liga MX, una fase clave que comienza a definir el panorama rumbo a la Liguilla. Con varios equipos jugándose posiciones importantes, el análisis se centró en los partidos que abrieron la actividad y en el impacto inmediato en la tabla general.

Uno de los encuentros destacados fue el Querétaro vs Cruz Azul, donde La Máquina llegó con la presión de recuperar terreno en la clasificación. Además, el programa revisó lo ocurrido en el Pumas vs Juárez, duelo importante para los universitarios en su objetivo de mantenerse en la parte alta y asegurar una mejor posición de cara a la fase final del torneo.

También se analizó el compromiso entre León y América, un partido con implicaciones directas en la pelea por acceder a la Liguilla, así como el Monterrey vs Puebla, donde los Rayados buscaban cerrar de forma digna el torneo.

En Jugando Claro, nuestros especialistas desmenuzaron cada uno de estos encuentros con un enfoque claro y directo, evaluando rendimiento, decisiones tácticas y momentos clave que pueden marcar el cierre del campeonato. La jornada doble representa una oportunidad definitiva para varios equipos, donde cada punto comienza a ser determinante.

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