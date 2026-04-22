Preocupación total: Wembanyama entra al protocolo de conmoción, tras fuerte impacto en juego ante Portland

El novato estrella de los Spurs abandona el juego tras un golpe y queda bajo observación médica en la NBA

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Victor Wembanyama fue colocado en el protocolo de conmoción cerebral tras sufrir un duro golpe con la duela durante el segundo juego de la primera ronda de los playoffs en el Conferencia Oeste entre los San Antonio Spurs y los Portland Trail Blazers en el Pabellón deportivo del Frost Bank Center. La situación obligó al cuerpo médico a retirarlo inmediatamente del encuentro, dejando a la franquicia sin su principal figura.

El incidente ocurrió cuando quedaban 8:57 minutos del segundo cuarto, cuando la estrella francesa se dirigía al aro y, tras recibir una falta, perdió el equilibrio y cayó de frente contra la duela. El jugador permaneció varios segundos en el suelo visiblemente afectado, e incluso al intentar levantarse mostró señales de desorientación, por lo que el equipo pidió tiempo y posteriormente abandonó la cancha por su propio pie rumbo al vestidor para una evaluación médica más detallada. Minutos después, la franquicia confirmó que no regresaría al partido.

Cuánto tiempo estará fuera de las duelas Victor Wembanyama

Wembanyama fue colocado bajo el protocolo de conmoción de la NBA, lo que podría comprometer su participación en el Juego 3 ante Portland, programado para el viernes 24 de abril. De acuerdo con el reglamento, si se confirma una conmoción, deberá permanecer fuera al menos 48 horas y completar un proceso médico antes de volver a la actividad. Mientras tanto, jugadores como Luke Kornet podrían asumir un rol más importante en su ausencia.

Desde el entorno del equipo no se han dado detalles sobre la gravedad del golpe, pero sí se confirmó que el jugador deberá cumplir con todas las etapas del protocolo antes de poder volver a la duela. Esto podría poner en riesgo su participación en los próximos compromisos si no recibe el alta médica a tiempo.

La situación genera incertidumbre para los Spurs, que confían en la pronta recuperación de su estrella. Mientras tanto, el enfoque del equipo estará en cuidar la salud del jugador y esperar su regreso en las mejores condiciones posibles, en una temporada donde Wembanyama ha sido uno de los nombres más destacados de la liga.

(2) San Antonio Spurs vs. (7) Portland Trail Blazers

Juego 1: Portland Trail Blazers 98-111 San Antonio Spurs | CRÓNICA | Serie 1-0 SAS

| Serie 1-0 SAS Juego 2: Portland Trail Blazers en San Antonio Spurs | EN CURSO

| EN CURSO Juego 3: San Antonio Spurs en Portland Trail Blazers | 24 de abril 20:30 horas

Juego 4: San Antonio Spurs en Portland Trail Blazers | 26 de abril 13:30 horas

Juego 5: Portland Trail Blazers en San Antonio Spurs | 28 de abril*

Juego 6: San Antonio Spurs en Portland Trail Blazers | 30 de abril*

Juego 7: Portland Trail Blazers en San Antonio Spurs | 2 de mayo*

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