Sergio Canales evita el calentamiento en la previa del Monterrey vs. Puebla 

Sergio Canales vive momentos clave en Monterrey tras perder protagonismo en el cierre del torneo y quedar fuera de la Liguilla

¿Adiós Canales? El español se aleja de Rayados en pleno Clausura 2026. Claro Sports

Las horas de Sergio Canales como jugador de Rayados de Monterrey en la Liga MX parecen estar por llegar a su fin. Ante la crisis de resultados, el español luce cada vez más alejado del equipo regiomontano.

Por tercer partido consecutivo en el cierre del Clausura 2026, Canales fue incluido en la lista de suplentes. Sin embargo, en esta ocasión la situación llamó la atención, ya que no participó en el calentamiento en el Gigante de Acero.

El mediocampista fue el último jugador de Rayados en salir a la cancha para el calentamiento. Lo hizo a paso lento y con la mirada hacia el suelo. Al llegar al campo, no se integró al trabajo físico con los suplentes y optó por permanecer de pie, conversando con el cuerpo técnico.

El número 10 de Monterrey no tocó el balón. Se limitó a tomar un par de botellas de agua, platicar con el staff, aplaudir a sus compañeros e incluso tomarse fotos con algunos aficionados cercanos a la cancha. Al final, solo se acercó para alentar al equipo, aunque saludó a pocos compañeros.

Canales ya había estado en la banca en la jornada 14 ante Atlas en el Estadio Jalisco y repitió como suplente frente a Pachuca en el Gigante de Acero. Con su tercera aparición consecutiva sin ser titular, ahora ante Puebla, crecen las versiones sobre una inminente salida del club.

Rayados ya no se jugaba nada en ese encuentro, tras quedar eliminado en la jornada 15 al caer 3-1 ante Pachuca, resultado que los dejó sin aspiraciones en el torneo. Desde su llegada en el verano de 2023, Sergio Canales no logró conquistar títulos con Monterrey en Liga MX, Concachampions ni Leagues Cup.

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