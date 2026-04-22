¡Terrible! Alan Medina sufre fractura por fuerte barrida y Juárez se queda con 10

El jugador Eder López salió expulsado tras la revisión del VAR. Medina sufrió una fractura de tobillo y será operado

El partido entre Pumas y FC Juárez de la jornada 16 del Clausura 2026, cambió por completo de tono en la segunda mitad, luego de una jugada que encendió la tensión en el terreno de juego. El mediocampista auriazul Alan Medina tuvo que abandonar el encuentro tras una dura entrada por parte de Eder López, acción que derivó en la expulsión del jugador de Bravos.

La jugada se presentó al minuto 56, en una disputa por el balón en campo rival. Medina intentaba deshacerse de la marca cuando López se barrió para intentar recuperar el esférico; sin embargo, el contacto fue directo sobre el jugador universitario, provocando que su tobillo se doblara de manera aparatosa.

De inmediato, Medina cayó al césped con evidentes gestos de dolor, lo que obligó a la entrada del cuerpo médico para brindarle atención. En primera instancia, el árbitro central sancionó la falta, pero mientras el jugador de Pumas era atendido, la jugada fue revisada en el VAR, que llamó al silbante para analizar la acción con mayor detenimiento.

Tras observar la repetición, el árbitro decidió modificar su determinación inicial y mostró la tarjeta roja directa a Eder López, al considerar la gravedad de la entrada. A pesar de los reclamos por parte de los jugadores de Bravos, la expulsión se mantuvo.

La decisión condicionó el desarrollo del partido, ya que FC Juárez, que en ese momento ganaba 2-0, tuvo que afrontar el resto del encuentro con un hombre menos, ajustando su planteamiento para sostener la ventaja.

Por su parte, Medina no pudo continuar en el terreno de juego.Tras varios minutos de atención, el futbolista fue retirado en camilla directamente hacia el vestidor. Su expresión de dolor, acompañada de lágrimas, generó preocupación sobre la gravedad de la lesión. Minutos más tarde, los Pumas confirmaron que Alan Medina sufrió una fractura de tobillo y será intervenido quirúrgicamente miércoles 22 de abril.

“Durante el transcurso del encuentro entre Pumas y FC Juárez, el mediocampista Alan Medina sufrió una fractura en el tobillo izquierdo, por lo que será intervenido quirúrgicamente el día de mañana. El jugador se pierde el resto del torneo y su recuperación dependerá de acuerdo a su evolución”, dicta el comunicado.

En su lugar ingresó Uriel Antuna, en un cambio obligado que reflejó el impacto de la jugada tanto en el desarrollo del partido como en el estado anímico del conjunto universitario.

Te puede interesar: