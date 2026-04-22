Álvaro Arbeloa tunde a Dani Carvajal: “Pienso en lo mejor para mi equipo”

El técnico del Real Madrid no pone por delante los objetivos individuales; elogia a Vinicuis tras los nuevos abucheos en el Bernabéu

Arbeloa elogia a Vinicius pese a los abucheos en el Bernabéu. | Reuters

El Real Madrid volvió a sumar tres puntos tras imponerse 2-1 al Alavés en el Santiago Bernabéu, en un partido marcado por el contexto tras la eliminación europea y el ambiente tenso en la grada. Más allá del resultado, una de las declaraciones que llamó la atención fue la del técnico Álvaro Arbeloa, quien dejó clara su postura sobre la situación de Dani Carvajal rumbo al Mundial.

El entrenador fue directo al señalar que su prioridad no es la situación individual del lateral, sino el rendimiento colectivo del equipo en este tramo de la temporada, donde el conjunto blanco todavía pelea por el título de LaLiga.

En conferencia de prensa, Arbeloa fue cuestionado por la falta de minutos de Carvajal, quien se juega su presencia en la próxima Copa del Mundo. El técnico respondió con claridad al asegurar que su decisión está basada en el funcionamiento del equipo.

“Tengo 23 jugadores en plantilla y cualquier jugador del Madrid tiene opciones de ir al Mundial. Si me lo permitís, voy a pensar en lo mejor para mi equipo”, señaló el estratega.

Carvajal ha tenido menos protagonismo en las últimas semanas, lo que complica sus aspiraciones de mantenerse en la órbita de la selección. Sin embargo, Arbeloa evitó entrar en ese escenario y centró su discurso en el rendimiento colectivo del Real Madrid en la recta final de LaLiga.

Respaldo a Vinicius pese a los abucheos

Otro de los temas que abordó el técnico fue la relación entre Vinicius Jr. y la afición del Bernabéu. Durante el encuentro ante Alavés, el brasileño volvió a recibir silbidos por parte de algunos sectores del estadio, reflejo del momento que vive el equipo tras los últimos resultados.

A pesar de ello, Arbeloa destacó la actitud del delantero y su compromiso dentro del campo. El entrenador señaló que el brasileño mantiene una conexión fuerte con el club y que su entrega es constante, incluso en escenarios de presión.

“No creo que sea generalizado, ni que pase todos los días. Nos moriremos con este debate sobre la exigencia de este estadio. Lo que me alegra es que Vinicius ha cambiado los pitos por aplausos. Para mí es lo importante”, agregó.

El técnico minimizó los abucheos y recordó que la exigencia del Bernabéu forma parte de la identidad del club, donde los jugadores están acostumbrados a competir bajo presión.

Eso sí, con la victoria ante Alavés, el conjunto blanco se mantiene en la pelea por el título, en una fase del campeonato donde cada punto tiene impacto en la clasificación. Arbeloa insistió en que el equipo seguirá compitiendo mientras existan opciones matemáticas, dejando en segundo plano cualquier situación individual.

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