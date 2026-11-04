Devis Vásquez y un debut agridulce en Champions League: de la alegría al lamento por un error de sus compañeros

Un penal atajado pudo marcar una diferencia, pero desafortunadamente no fue así y todo se desmoronó en Old Trafford.

Devis Vásquez | Reuters y captura de pantalla ESPN

Una oportunidad de lujo se le presentó a Devis Vásquez en el partido entre Manchester United y la Roma por la Champions League, pues fue el arquero titular en el esquema del equipo italiano para ese cotejo. El colombiano pudo haber tenido una mejor noche, pero de cierta forma sus compañeros incidieron en que no fuese así.

Antes que nada, hay que decir que el guardameta atajó en ese encuentro porque el resto de sus colegas de esa posición están con problemas físicos. En lo que va de la temporada, en once compromisos no estuvo convocado y en siete permaneció en el banquillo. Eso da muestra que no es la primera opción para Gian Piero Gasperini.

Ante ese panorama, el tener la chance y más en la Champions significaba algo especial para él, teniendo en cuenta que nunca había sumado minutos en esa competencia. La noche pudo ser mejor, pero una desconcentración de su equipo le impidió haber sido más protagonista y por qué no, haber influido en el trámite del partido.

De la alegría a la tristeza en poco tiempo

Al minuto 58, cuando la Roma tenía la ventaja por 0-2, Vásquez le atajó un penal a Bruno Fernandes. Todo parecía euforia porque era impedir que el rival recortara el marcador. Sin embargo, por una invasión de sus coequiperos, principalmente de Bryan Cristante, el penalti se volvió a ejecutar y en ese segundo cobro el portugués no falló.

Ya luego en tres minutos prácticamente Matheus Cunha le dio la vuelta al cotejo. Tal vez queda la sensación que con ese disparo atajado por Devis el United no hubiese aprovechado el envión anímico que dio esa primera anotación. En cuanto a la remontada, es una responsabilidad compartida de todo el equipo.

Sus números ante el United

Promediando distintas aplicaciones, el portero colombiano tuvo una media de 6.0 de calificación, es decir, un partido en el rango aceptable. Registró dos atajadas, aunque con una estadística negativa por los goles concedidos porque tuvo -0.52 en ese sentido. Seguramente tanto él y su equipo mirarán los puntos de mejora para lo que viene.

Se puede decir que este debut de Devis Vásquez tiene un sabor agridulce, pues siempre es positivo sumar experiencia en un torneo como la Champions League, pero el poder marcar una diferencia con ese penal atajado pudo ser algo importante para su carrera y su futuro cercano. Ahora le queda seguir entrenando con dedicación y aprovechar cualquier otra chance que venga en los próximo compromisos.

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