Jardine defiende el empate ante Nashville pero exige que América imponga condiciones en el Azteca

El América sacó el empate sin goles en la ida de los cuartos de final de la Concachampions. El estratega explicó la ausencia de Brian Rodríguez

André Jardine asegura que América buscará ser ofensivo en el Azteca | Imago 7

El técnico del América, André Jardine, analizó el empate sin goles ante Nashville SC en el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions que se disputó el martes 7 de abril, y dejó claro que el resultado mantiene abierta la eliminatoria, con la serie por definirse en el Estadio Azteca.

Jardine explicó que el contexto del partido obligó a su equipo a priorizar ciertos aspectos del juego, especialmente en una cancha donde el rival suele generar condiciones ofensivas. “Las competiciones matar o morir hay que saber jugarlas. Hoy era un partido bastante complicado en una cancha donde el rival tiene muchos argumentos”, señaló en conferencia.

El entrenador consideró que el empate permite al América mantener el control de la serie, al tener la vuelta como local. “Es un empate que nos deja la cancha dependiendo de nosotros. Si aspiramos a algo más dentro de la competición, cuando juegas en tu casa tienes que hacer prevalecer esa condición”, afirmó.

En ese sentido, puso énfasis en lo que representará disputar el siguiente encuentro en el Estadio Azteca, donde buscarán marcar diferencia. “Hay que hacer prevalecer el Azteca, la gente, nuestra cancha y ser el América que todos queremos ser”, comentó.

Sobre el desarrollo del partido, Jardine explicó que el planteamiento partió desde la solidez defensiva, ante las condiciones físicas del plantel y el perfil del rival. “Era muy importante hoy ser sólidos defensivamente. Pensamos el partido a partir de la defensa”, indicó. Además, reconoció que el equipo generó algunas oportunidades, aunque no logró concretarlas.

El técnico también valoró el desempeño en la parte baja del equipo, al considerar que lograron contener los puntos fuertes del conjunto estadounidense. “Lo que pensamos salió bien. Era importante salir con esta sensación de solidez defensiva. Sabíamos que íbamos a tener algunas situaciones y las tuvimos”, explicó.

De cara al partido de vuelta, Jardine anticipó un escenario distinto, impulsado por el entorno y las condiciones del Estadio Azteca. “El factor local es muy importante. La altitud para quien no está acostumbrado pesa, con el apoyo de la gente y la motivación de regresar al Azteca”, mencionó.

Sobre la ausencia de Brian Rodríguez en el once inicial, Jardine aclaró que se trató de una decisión táctica y no por un problema físico. “Hoy pensamos el partido de la defensa para el ataque y el parado táctico nos parecía fundamental. Fue una opción realmente táctica, sin olvidar la importancia que tiene Brian”, explicó. Además, aseguró que el atacante será considerado para la vuelta: “Va a ser fundamental en los partidos que vienen y ya va a estar bastante apto para jugar en casa”.

Finalmente, el entrenador adelantó que el equipo deberá mostrar una postura ofensiva en el siguiente encuentro para avanzar de fase. “Tenemos que tener un ímpetu ofensivo muy grande, muchas ganas de pasar. Viene un partido en el que tenemos que ser mejores para merecer la victoria”, concluyó.

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