Lester Martínez y Joshua Antón reciben un reconocimiento que impacta a Guatemala

La condecoración busca destacar el recorrido de ambos peleadores y su representación de Guatemala en escenarios internacionales.

Martínez y Antón hacen historia en el boxeo guatemalteco | Fuente: Redes boxeadores

El Congreso de la República de Guatemala aprobó reconocer a los boxeadores Lester Martínez y Joshua Antón por sus logros recientes a nivel internacional. La decisión fue tomada durante la sesión del 7 de abril, en la que ambos pugilistas recibieron el respaldo mayoritario de los diputados.

La distinción corresponde a la Condecoración de la Orden Nacional “Soberano Congreso Nacional”, un reconocimiento que destaca aportes relevantes en distintos ámbitos, incluido el deporte. En este caso, se resalta el impacto de ambos atletas en el boxeo guatemalteco.

Reconocimiento a dos figuras del boxeo guatemalteco

Joshua Antón será condecorado tras conquistar el título superwélter del Consejo Mundial de Boxeo el pasado 21 de marzo. El guatemalteco logró la victoria por nocaut técnico ante Kudratillo Abdukakhorov, en una de las peleas más importantes de su carrera.

El triunfo de Antón consolidó su proyección en el boxeo profesional. Llegó al combate con un récord invicto y confirmó su crecimiento dentro de la categoría, sumando un nuevo título internacional a su trayectoria.

Por su parte, Lester Martínez también será reconocido luego de obtener el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. El guatemalteco se impuso tras 12 asaltos a Immanuwel Aleem, logrando un resultado histórico para el país.

Martínez se convirtió en el primer boxeador guatemalteco en alcanzar un campeonato mundial en el ámbito profesional. Este logro lo posiciona como una de las principales referencias del boxeo nacional en la actualidad.

La condecoración busca destacar el recorrido de ambos peleadores y su representación de Guatemala en escenarios internacionales. Además, reconoce el impacto de sus actuaciones en el desarrollo del deporte en el país.

Con este homenaje, el Congreso suma a Martínez y Antón a una lista de atletas distinguidos por su desempeño, entre los que figuran Adriana Ruano, Erick Barrondo y Jean Pierre Brol, quienes también han sido reconocidos por sus logros internacionales.

Te puede interesar