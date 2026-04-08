América no puede con Nashville y deja todo para la vuelta en la Concachampions

El cuadro estadounidense tuvo las jugadas más claras en casa, pero no pudieron romper el cero. América jugará la vuelta en el Azteca para buscar el pase

Nashville deja ir con vida al América | IMAGN IMAGES via Reuters

El América y Nashville SC empataron 0-0 en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, en un encuentro disputado en el Geodis Park donde ninguno logró tomar ventaja en la eliminatoria, dejando todo para la vuelta en el Estadio Azteca.

El inicio del partido mostró a América con la posesión desde su propio campo, aunque con dificultades para superar la presión alta del conjunto local. Nashville generó las primeras llegadas tras recuperar balones en campo rival, obligando a intervenciones defensivas para evitar el primer gol.

Con el paso de los minutos, el equipo estadounidense mantuvo su propuesta, buscando por los costados y con intentos de media distancia. Hany Mukhtar participó en varias aproximaciones, mientras que el conjunto mexicano respondió con intentos aislados que fueron contenidos por la defensa rival.

América logró equilibrar el trámite en la parte media del primer tiempo, con aproximaciones encabezadas por Isaías Violante y acciones Veiga en la generación de juego. Este último tuvo una gran oportunidad en el área, al ceder el esférico a Zendejas, pero el lateral no logró darle a su tiro dirección de portería. En esta jugada, se pedía un penalti sobre el brasileño que no se sancionó por el central.

América y Nashville se quedan sin goles | JOHNNIE IZQUIERDO / GETTY IMAGES VIA AFP

En la recta final del primer tiempo, Nashville tuvo la oportunidad más clara con un centro al área que no fue rematado de manera adecuada por Surridge, quien no alcanzó a llegar para rematar y el balón se fue largo dejando el cero en el marco.

Para la segunda parte, el desarrollo se mantuvo con América intentando tener mayor control del balón, pero sin profundidad en el último tercio. Nashville, por su parte, buscó aprovechar espacios en transición sin lograr concretar sus avances.

El tramo final del encuentro estuvo marcado por intentos de ambos equipos. Nashville generó peligro con centros al área que fueron contenidos por la defensa, mientras que América respondió con disparos desde fuera del área y jugadas por las bandas.

Nashville busca el gol | IMAGN IMAGES via Reuters

En los minutos finales, el conjunto visitante tuvo una de sus llegadas más claras con un disparo de Violante que fue rechazado por el guardameta. Pero el control del partido se volcó a favor de Nashville, quienes tuvieron las dos jugadas más importantes para intentar cerrar el partido, pero Cota se mantuvo perfecto y colgó el cero en su marco.

Con este resultado, el América tendrá que ir a buscar la victoria en casa, cuando reciban al Nashville en la vuelta de los cuartos de final el martes 14 de abril en el Estadio Azteca, mientras que los estadounidenses buscarán dar el golpe de autoridad de visita.

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