¡Se dieron con todo! Boca Juniors y Universidad Católica protagonizan una feria de patadas en su debut de Copa Libertadores

El Xeneize ganó 2-1 en Chile con goles de Paredes y Bareiro en un duelo marcado por faltas duras, polémicas arbitrales y tensión constante

Boca Juniors debutó con victoria en la Copa Libertadores | Reuters

Boca Juniors venció 2-1 a Universidad Católica en Chile en su debut en la Copa Libertadores. El equipo argentino resolvió el partido con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro, en un encuentro condicionado por las constantes infracciones, decisiones arbitrales discutidas y episodios de confrontación entre jugadores desde los primeros minutos.

Esta jugada entre el Chelo Weigandt y Justo Giani calentó los ánimos en U. Católica vs. Boca.



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El partido se jugó en Chile por la primera jornada del Grupo D, donde Boca tomó ventaja desde el inicio. A los 16 minutos, Leandro Paredes abrió el marcador con un remate desde fuera del área tras una jugada en campo rival.

Antes del primer gol, el trámite ya estaba marcado por la tensión. Al minuto siete, Marcelo Weigandt impactó con una plancha sobre Justo Giani en una acción que no fue sancionada con tarjeta roja por el árbitro. La jugada derivó en un conato de bronca, con fuertes empujones entre ambos equipos y la intervención de jugadores desde la banca de Boca, lo que obligó al cuerpo arbitral y a integrantes de ambos planteles a separar a los futbolistas.

¡ARRANQUE CALIENTE EN CHILE! ZAMPEDRI LO EMPUJÓ A BAREIRO Y SE PICÓ TODO ENTRE LA U CATÓLICA Y BOCA.



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Universidad Católica respondió en el cierre del primer tiempo. Al minuto 30, tras un balón dividido, Jhojan Valencia lanzó una patada directa sobre la rodilla de Weigandt cuando el defensor ya había ganado la posesión. Ambos jugadores quedaron tendidos sobre el césped y la acción tampoco fue castigada con expulsión.

SE SALVÓ DE LA ROJA: Valencia vio la amarilla por este patadón al Chelo Weigandt. ¿Era para expulsión?



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En el segundo tiempo, Boca amplió la ventaja. Adam Bareiro marcó el 2-0 tras un centro raso de Lautaro Blanco desde el sector izquierdo. El gol permitió al equipo argentino administrar el ritmo en un partido que continuó con interrupciones constantes por faltas.

El descuento llegó en la recta final del partido. Juan Díaz anotó para los de casa tras un error de Leandro Brey en la salida dentro del área, en una jugada que fue revisada por el VAR por una posible posición adelantada. Tras la revisión, el gol fue validado, lo que generó minutos finales con presión del equipo local.

El cierre se jugó con la Universidad volcada al ataque en busca del empate y el Xeneize defendiendo la ventaja en los minutos finales. El marcador no se modificó y el conjunto argentino sumó tres puntos en su primer partido del torneo.

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