Mafalda en Netflix: esta es la primera imagen oficial de la serie basada en las historietas de Quino

Netflix revela la primera imagen de Mafalda y confirma su esperada serie animada para 2027

Mafalda en Netflix: así luce la serie animada. Foto: netflix.com

Netflix confirmó uno de los regresos más esperados en la animación: ‘Mafalda‘ tendrá su propia serie en la plataforma, y ya se reveló la primera imagen oficial. La icónica niña argentina, reconocida a nivel mundial, llegará con una nueva adaptación que busca conectar con audiencias actuales sin perder su esencia original.

La serie será dirigida por Juan José Campanella, ganador del Oscar por ‘El secreto de sus ojos‘, y promete respetar el espíritu de las tiras creadas por Quino, con su característico tono de crítica social, sarcasmo y reflexión. Este proyecto también celebra el 60 aniversario del personaje, consolidando su relevancia cultural a nivel global.

Mafalda en Netflix: así es el primer vistazo a la serie animada

El estreno está previsto para 2027, y la primera imagen compartida por Netflix muestra a Mafalda de espaldas, sentada en el piso con su clásico vestido rojo. Este adelanto ha generado gran expectativa entre los seguidores, quienes esperan ver de nuevo a un personaje que marcó generaciones con su mirada sobre el mundo.

El adelanto muestra a Mafalda en una escena cotidiana dentro de su casa, de espaldas mientras toma el teléfono, con su característico vestido rojo y su icónica melena con moño. Esta imagen refuerza la intención de mantener la esencia del personaje, con un estilo fiel a la historieta original, pero adaptado a un formato animado moderno.

Netflix muestra primera imagen de su serie animada. Foto: netflix.com

Además, desde 2024 el director Juan José Campanella ya había expresado su entusiasmo por llevar esta historia a la pantalla, lo que confirma que se trata de un proyecto trabajado con cuidado y respeto por la obra original.

¿Cuándo se estrena Mafalda, la serie animada de Netflix?

Netflix confirmó que la serie animada de Mafalda tiene su estreno programado para 2027, aunque por ahora no se ha dado a conocer una fecha específica dentro de ese año. El anuncio se dio junto con la primera imagen oficial del proyecto, lo que elevó la expectativa entre los fans del personaje creado por Quino.

La producción estará encabezada por Juan José Campanella, quien funge como director, guionista y showrunner, acompañado por Gastón Gorali como co-guionista y productor general, además de un equipo de escritores que incluye a Esteban Seimandi, Cecilia Monti y Marcela Guerty. Este respaldo creativo apunta a una adaptación cuidada que respete el espíritu original de la historieta.

¿Quién es el creador de Mafalda?

Mafalda fue creada por el caricaturista argentino Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino. El personaje apareció por primera vez en 1964 y rápidamente se convirtió en un referente del humor gráfico por su capacidad de abordar temas sociales, políticos y culturales desde la mirada de una niña. A través de sus tiras, Quino logró conectar con distintas generaciones, convirtiendo a Mafalda en una figura universal. Su legado sigue vigente, y ahora, con esta adaptación de Netflix, su obra busca llegar a nuevas audiencias sin perder su esencia original.

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