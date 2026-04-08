Millonarios no da la talla y cae ante O’Higgins en Copa Sudamericana

Con goles de Arnaldo Castillo y Francisco González, O’Higgins venció por dos goles a cero a Millonarios en Chile.

Millonarios cae en Chile | JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT /PHOTOSPORT / PHOTOSPORT VIA AFP

Millonarios abrió el telón de la competiciones internacionales para los equipos colombianos. Los ‘embajadores’ visitaron territorio chileno para enfrentarse a O’Higgins por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Los chilenos se hicieron fuertes de local y vencieron por dos goles a cero a los ‘bogotanos’.

Un primer tiempo donde realmente el equipo colombiano nunca se pudo encontrar. Mientras que, los chilenos hicieron valer esos primeros 15 minutos de intensidad absoluta de cualquier local y se pusieron en ventaja. Arnaldo Castillo a pase de Francisco González, anotó el primer tanto del juego al minuto 12.

Nada más pasó en la primera mitad. Los 45 primeros minutos de Millonarios en la fase de grupos de la Copa Sudamericana dejaron mucho que desear. Incómodo, inconexo y con todas sus pequeñas sociedades completamente aisladas. Probablemente uno de los partidos más discretos del técnico argentino Fabián Bustos al servicio de los ‘cafeteros’.

Preocupante imagen de Millonarios ante O’Higgins

En la segunda mitad, los ‘embajadores’ mandaron toda la carne al asador. Samuel Martín, Radamel Falcao García, Danovis Banguero, Stiven Vega y Beckham Castro, ingresaron para los segundos 45 minutos. No obstante, el equipo bogotano nunca pudo hacer pie en el terreno de juego.

Millonarios cayó en el juego del rival. Juego cortado, pleitos verbales y cero ritmo de juego, fue lo que se evidenció en el Estadio El Teniente. De hecho, a siete minutos del final, una buena jugada por la banda izquierda terminó en un centro a media altura de Bastián Yánez que Francisco González conectó y puso a celebrar el segundo tanto del partido.

Ahora bien, el equipo de Fabián Bustos tuvo que enfrentar casi 20 minutos con un hombre menos debido a la expulsión por doble amarilla de Jorge Arias. Así las cosas, O’Higgins se hizo fuerte de local y superó a Millonarios por dos goles a cero en el primer juego de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

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