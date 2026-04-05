Millonarios y América de Cali en la Copa Sudamericana 2026: calendario completo, posibles alineaciones y dónde ver en vivo

Embajadores y Diablos Rojos fueron los representantes por Colombia que avanzaron tras una intensa fase preliminar.

Colombianos en Sudamericana | VizzorImage.

Ya se acerca el inicio de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Tras intensas batallas durante la fase preliminar contra equipos del mismo país, los representantes por Colombia que avanzaron para esta edición fueron Millonarios y América de Cali. Una gran cantidad de aficionados cafeteros está ilusionada con el certamen continental.

El conjunto Embajador consiguió su paso en uno de los duelos de mayor interés tras ganarle a Atlético Nacional en Medellín. Por su parte, los Diablos Rojos aprovecharon la condición de local para dejar en el camino a Atlético Bucaramanga. Ahora empezarán a medir su nivel frente a equipos de otros países.

Copa Sudamericana 2026: fechas y horarios para los partidos de Millonarios y América de Cali

* Horarios para Colombia (GMT -5).

Fecha 1

O’Higgins vs Millonarios | martes, 7 de abril, 7:00 p.m.

Macará vs América de Cali | jueves, 9 de abril, 7:30 p.m.

Fecha 2

Millonarios vs Boston River | miércoles, 15 de abril, 9:00 p.m.

América de Cali | vs Alianza Atlético | miércoles, 15 de abril, 9:00 p.m.

Fecha 3

Millonarios vs Sao Paulo | martes, 28 de abril, 7:30 p.m.

Tigre vs América de Cali | jueves, 30 de abril, 7:00 p.m.

Fecha 4

Alianza Atlético vs América de Cali | miércoles, 6 de mayo, 9:00 p.m.

Boston River vs Millonarios | jueves, 7 de mayo, 5:00 p.m.

Fecha 5

Sao Paulo vs Millonarios | martes, 19 de mayo, 7:30 p.m.

América de Cali vs Tigre | martes, 19 de mayo, 9:00 p.m.

Fecha 6

Millonarios vs O’Higgins | martes, 26 de mayo, 5:00 p.m.

América de Cali vs Macará | jueves, 28 de mayo, 7:30 p.m.

¿Cómo se avanza de la fase de grupos en la Copa Sudamericana 2026?

Aunque lo normal es que este tipo de formatos con ocho grupos de cuatro equipos cada uno indique que los dos primeros avanzan, la Copa Sudamericana maneja una metodología distinta. El que quede en la primera posición de cada zona será el único que clasificará de manera directa a los octavos de final.

Por su parte, el segundo se cada grupo va a un repechaje, en donde se medirá a algún equipo que haya quedado tercero de su zona en la Copa Libertadores. Esta contienda se realiza a modo de llave con partidos de ida y vuelta y, en caso de terminar el tiempo reglamentario en empate, se pasa directamente a la definición con cobros desde el punto penalti.

Transmisión de TV para la Copa Sudamericana 2026

Este certamen cuenta con transmisión por parte de dos cadenas para los países de Sudamérica y la distribución de encuentros se va anunciando conforme se va acercando el momento de jugar cada jornada. ESPN y DSports son los canales que cuentan con los derechos de televisión y emiten los juegos por medio de sus diferentes señales y servicios de streaming.

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