Los pecados de Millonarios en Copa Sudamericana ante O’Higgins

Millonarios no pudo con O’Higgins en Chile y se vio superado por dos goles a cero. Además, Jorge Arias fue expulsado.

Millonarios sufre en Chile | Vizzor

Millonarios no tuvo en debut deseado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Los dirigidos por el argentino Fabián Bustos visitaron a O’Higgins en el Estadio El Teniente y se vieron superados por dos goles a cero. Arnaldo Castillo y Francisco González fueron los goleadores del partido.

Un equipo colombiano que venía con la confianza por las nubes y con un cambio futbolístico más que notorio. Tanto así que pasó de estar en los último lugares de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I a ocupar la décima casilla y estar a nada más un punto del selecto grupo de ocho clasificados.

Millonarios cayó en el juego del rival

Así como ha pasado en un par de partidos de la liga colombiano, el equipo bogotano no pudo salirse de la dinámica impuesta por su rival y se jugó a lo que, en este caso, O’Higgins quiso. En un partido que muy temprano vio su primer gol, nada más a los 12 minutos, los locales se empeñaron en llevar el juego a lo físico, cortado y las transiciones rápidas por las bandas.

Un escenario que a priori debería hacer sentir cómodo a Millonarios, pero fue todo lo contrario. Entre peleas verbales, cortes de jugada notorios para que los colombianos no lograran hilar el contragolpe y la frustración por el mal juego mostrado, los azules se fueron diluyendo más temprano que tarde.

Desconexión absoluta

Una de las grandes virtudes de este Millonarios de Fabián Bustos había sido el trabajo solidario de los atacantes en pro de recuperar el balón en la zona alta y la administración del mismo de la mano de David Mackalister Silva. Ni lo uno, ni lo otro pasó en este enfrentamiento.

El número 14 del ‘embajador’ fue completamente doblegado y cuando tuvo el balón en los pies, las opciones de pase eran nulas por el buen bloque de presión que impuso el conjunto chileno. De hecho, el mismo Rodrigo Contreras solo pudo acertar dos pases y perdió 15 posesiones.

La crisis de la pelota cruzada en Millonarios

Dos goles que vinieron de una manera muy similar. Un balón al área y un jugador que ocupa el punto de penal para definir ante Diego Novoa. Uno fue de cabeza y el otro con una pequeña volea. Los duelos perdidos en las bandas dejaron a un jugador bien posicionado para mandar no un centro, sino un verdadero pase desde el costado.

Sebastián Valencia y Sebastián del Castillo, fueron los jugadores a los que más les llamó la atención Fabián Bustos, pero no fue suficiente. Millonarios deberá ajustar un par de detalles para no seguir sufriendo del mismo mal en un torneo que no da margen de error y que en menos de dos meses ya conocerá a sus clasificados y eliminados.

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