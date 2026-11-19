México selló su pase al Final Four tras eliminar a Jamaica y ahora Jugando Claro pone la mirada en el cierre del Apertura 2026

La Selección Mexicana consiguió su boleto a las semifinales de la Concacaf Nations League y en Jugando Claro se analizarán todos los ecos que dejó la clasificación ante Jamaica, desde el rendimiento del equipo y las decisiones de Rafael Márquez hasta las reacciones después de una eliminatoria que terminó con un marcador global de 3-3.

México perdió 3-2 en Kingston, pero consiguió imponerse 1-0 en el Gigante de Acero para igualar la serie y avanzar por el criterio de goles de visitante. El resultado colocó al Tricolor entre los cuatro equipos que disputarán las Finales de la Nations League en marzo de 2027.

En Jugando Claro se revisarán las claves de la remontada, los futbolistas que marcaron diferencia y los aspectos que todavía debe corregir el equipo de Rafael Márquez. También se analizará lo que dejó la actuación ante Jamaica y las conclusiones que puede sacar el cuerpo técnico de cara a los siguientes compromisos.

Todos los ecos de la clasificación de México

El pase a las semifinales abre varios temas de análisis para Jugando Claro. La reacción después de estar tres goles abajo en Kingston, el rendimiento de los jóvenes y la respuesta del equipo en Monterrey serán parte de la conversación.

También se pondrá bajo la lupa el planteamiento de Rafael Márquez, los cambios realizados durante la serie y las decisiones que permitieron a México mantener abierta la eliminatoria después del resultado del primer partido.

La clasificación también representa un punto de partida para analizar el proceso del Tricolor. México ya tiene asegurado su lugar en el Final Four de marzo de 2027, pero todavía quedan aspectos por resolver antes de esa instancia.

La última jornada de la Liga MX, también en Jugando Claro

Después del análisis de la Selección Mexicana, Jugando Claro pondrá la mirada en la última jornada del Apertura 2026 de la Liga MX, que definirá las posiciones finales y el panorama rumbo a la Liguilla.

La fecha tendrá especial importancia para los equipos que buscan mejorar su posición antes de la fase definitiva del campeonato. Cada resultado puede modificar los cruces y determinar quiénes tendrán una mejor posición para afrontar la siguiente etapa.

El programa analizará los partidos más importantes de la jornada, las posibilidades de cada equipo, las posiciones de la tabla y los escenarios que pueden producirse al finalizar la fase regular.

Los equipos que llegan con más presión al cierre

La última jornada también permitirá revisar el momento de los principales contendientes al título. Toluca, América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey y el resto de los equipos que pelean por posiciones de privilegio buscarán cerrar la fase regular con el mejor escenario posible.

En Jugando Claro se abordarán las cuentas de cada club, los enfrentamientos que pueden cambiar la clasificación y los posibles cruces de la Liguilla.

Además, se analizará qué equipos llegan con mayor margen de error y cuáles necesitan una victoria para evitar complicaciones antes del inicio de la fase final.