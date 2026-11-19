Mientras Grand Theft Auto cambió de consolas, protagonistas y ciudades; el fútbol mexicano vio grandes modificaciones

GTA y Liga MX: sus cambios en cada lanzamiento. | Claro Sports

Grand Theft Auto ha acompañado casi tres décadas de transformaciones en el fútbol mexicano. Desde los tiempos de Toros Neza y el décimo campeonato de Chivas hasta el tricampeonato del América y el regreso del Atlante, cada entrega de la saga encontró una Primera División distinta, con clubes que desaparecieron, franquicias que cambiaron de ciudad y equipos que ampliaron sus vitrinas.

Cuando el primer GTA llegó al mercado en 1997, Guadalajara era el club más ganador de México con 10 campeonatos, América tenía ocho y Cruz Azul buscaba su octava estrella. Pumas apenas acumulaba tres títulos, Toluca todavía no comenzaba su dominio de los torneos cortos y Pachuca ni siquiera participaba en aquella temporada de la máxima categoría.

La historia avanzó al mismo tiempo que los videojuegos. GTA III coincidió con la generación de Cruz Azul que alcanzó la final de la Copa Libertadores; Vice City apareció durante la temporada de los 29 goles de José Saturnino Cardozo; San Andreas llegó en el año del bicampeonato de Pumas, mientras que GTA V encontró a un América que acababa de protagonizar una de las remontadas más recordadas del campeonato mexicano.

Ahora, con GTA VI programado para el 19 de noviembre de 2026, el panorama presenta diferencias respecto a 1997: América suma 16 coronas, Chivas y Toluca comparten el segundo puesto con 12, Cruz Azul alcanzó las 10 y el Atlante volvió a Primera División después de 12 años. Esta es la historia de cómo cambió el fútbol mexicano entre cada lanzamiento.

Grand Theft Auto (1997): Chivas tenía 10 títulos y Cruz Azul estaba por terminar su sequía

La primera entrega de Grand Theft Auto apareció en 1997, cuando los videojuegos todavía no contaban con los escenarios tridimensionales que después distinguirían a la franquicia. En México, el fútbol también experimentaba un cambio: los torneos cortos habían comenzado en 1996 y Guadalajara acababa de convertirse en campeón del Verano 1997, luego de superar a Toros Neza con un contundente 6-1 en la vuelta de la final.

Aquel equipo de Chivas, dirigido por Ricardo Ferretti, consiguió el décimo campeonato de Liga de la institución, mientras América permanecía con ocho, Cruz Azul con siete, León tenía cinco y Toluca contaba con tres. Toros Neza, Atlético Celaya y Tecos de la UAG formaban parte del paisaje de la Primera División, en una época en la que los equipos se repartían en cuatro grupos para determinar a los participantes de la Liguilla.

Pero 1997 todavía guardaba una historia. El 7 de diciembre, Cruz Azul conquistó su octavo campeonato después de vencer al León, con un penalti de Carlos Hermosillo en tiempo extra. La Máquina cerró una espera de 17 años sin levantar el trofeo, unas semanas después del estreno original de GTA.

Equipos y campeonatos de Liga en 1997 (18 participantes):

Guadalajara (10), América (8), Cruz Azul (7), León (5), Toluca (3), Pumas (3), Atlante (2), Necaxa (2), Puebla (2), Tigres (2), Veracruz (2), Atlas (1), Monterrey (1), Santos Laguna (1), Tecos UAG (1), Atlético Celaya (0), Morelia (0) y Toros Neza (0).

Así era la Liga MX en el lanzamiento de cada GTA. | Claro Sports.

GTA 2 (1999): Toluca comenzaba su dominio y Pachuca todavía no era campeón

La llegada de GTA 2 en octubre de 1999 coincidió con una etapa que modificó la distribución de los campeonatos en México. Toluca ya había ganado los torneos Verano 1998 y Verano 1999 bajo el mando de Enrique Meza, por lo que alcanzó cinco títulos y se acercó al León, mientras Guadalajara conservaba sus 10 coronas y Cruz Azul ya contaba con ocho, mismas que América.

La Primera División tenía 18 clubes, pero presentaba una diferencia respecto a 1997: Pachuca ocupaba el lugar que había dejado Veracruz. También permanecían Toros Neza, Atlético Celaya y Tecos, mientras que Atlas buscaba poner fin a una sequía que se extendía desde 1951. Los Rojinegros habían disputado la final del Verano 1999 ante Toluca, con una generación encabezada por Rafael Márquez y Daniel Osorno.

El desenlace del Invierno 1999 terminaría por cambiar la historia. Pachuca consiguió su primer título de Liga el 19 de diciembre, al superar a Cruz Azul con un gol de oro de Alejandro Glaría en el Estadio Azul. Cuando GTA 2 había salido al mercado, los Tuzos aún tenían cero campeonatos; dos meses después comenzaba una etapa que los llevaría a convertirse en uno de los clubes más ganadores del país (en torneos cortos).

Equipos y campeonatos de Liga en 1999 (18 participantes):

Guadalajara (10), América (8), Cruz Azul (8), Toluca (5), León (5), Necaxa (3), Pumas (3), Atlante (2), Puebla (2), Tigres (2), Atlas (1), Monterrey (1), Santos Laguna (1), Tecos UAG (1), Atlético Celaya (0), Morelia (0), Toros Neza (0) y Pachuca (0).

GTA III (2001): Cruz Azul venía de la final de Libertadores y Morelia ya era campeón

El 22 de octubre de 2001, GTA III llevó la saga a una nueva etapa con su lanzamiento en PlayStation 2. Mientras Liberty City aparecía con una perspectiva tridimensional, el fútbol mexicano atravesaba un periodo marcado por las participaciones de sus clubes en la Copa Libertadores y el crecimiento de instituciones que antes habían tenido poca presencia en las finales nacionales.

Cruz Azul era protagonista de esa historia. En junio de 2001 se había convertido en el primer club mexicano en disputar una final de Copa Libertadores, después de superar distintos obstáculos hasta enfrentarse con Boca Juniors. La Máquina ganó 1-0 en La Bombonera, igualó 1-1 el marcador global y perdió el campeonato en la tanda de penaltis.

En la Liga, Morelia ya había conseguido su primer título en el Invierno 2000 y Santos Laguna acababa de alcanzar su segunda corona en el Verano 2001. Toluca sumaba seis campeonatos, Necaxa tenía tres y el fútbol mexicano contaba con 19 equipos, entre ellos Irapuato y La Piedad. Pachuca todavía tenía una estrella, aunque estaba por levantar la segunda en diciembre de ese mismo año.

Equipos y campeonatos de Liga en 2001 (19 participantes):

Guadalajara (10), América (8), Cruz Azul (8), Toluca (6), León (5), Necaxa (3), Pumas (3), Atlante (2), Puebla (2), Tigres (2), Santos Laguna (2), Atlas (1), Monterrey (1), Morelia (1), Pachuca (1), Tecos UAG (1), Atlético Celaya (0), Irapuato (0) y La Piedad (0).

GTA: Vice City (2002): América alcanzó nueve títulos y Cardozo perseguía un récord

El estreno de GTA: Vice City, el 29 de octubre de 2002, encontró a un campeonato mexicano con 20 participantes, una cifra que contrasta con los 18 clubes actuales. La competencia estrenaba la denominación Apertura y Clausura después de varios años de torneos llamados Invierno y Verano. Además, el movimiento de franquicias había cambiado el mapa: aparecieron Jaguares de Chiapas, Gallos Blancos de Querétaro y San Luis, mientras Veracruz regresó al máximo circuito.

América había conseguido su novena estrella en el Verano 2002, tras derrotar a Necaxa, con Manuel Lapuente como entrenador. Guadalajara seguía con 10 títulos, Cruz Azul tenía ocho, Toluca contaba con seis y Pachuca ya había conquistado su segunda corona. León, uno de los cinco clubes más ganadores de aquella época, había perdido la categoría al terminar la temporada anterior.

Sin embargo, uno de los protagonistas del Apertura 2002 fue José Saturnino Cardozo. El delantero paraguayo terminó la fase regular con 29 anotaciones, cifra récord para un torneo corto. Toluca cerró ese año con su séptimo título al vencer a Morelia en la final, aunque al momento del lanzamiento de Vice City los Diablos todavía registraban seis campeonatos.

Equipos y campeonatos de Liga en 2002 (20 participantes):

Guadalajara (10), América (9), Cruz Azul (8), Toluca (6), Necaxa (3), Pumas (3), Atlante (2), Puebla (2), Tigres (2), Santos Laguna (2), Pachuca (2), Veracruz (2), Atlas (1), Monterrey (1), Morelia (1), Tecos UAG (1), Atlético Celaya (0), Jaguares de Chiapas (0), San Luis (0) y Querétaro (0).

GTA: San Andreas (2004): Pumas estaba a punto de convertirse en bicampeón

San Andreas llegó el 26 de octubre de 2004, durante uno de los años más importantes en la historia de los Pumas de la UNAM. El equipo dirigido por Hugo Sánchez había ganado el Clausura 2004 frente a Guadalajara, con una final definida por penaltis en Ciudad Universitaria. Fue su cuarto campeonato de Liga y el primero desde 1991.

La institución universitaria también protagonizó un acontecimiento fuera de México. El 31 de agosto de 2004 derrotó 1-0 al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, con un gol de Israel Castro. Dos meses después, mientras GTA San Andreas comenzaba a llegar a las consolas, Pumas buscaba una segunda corona consecutiva que terminó por conseguir en diciembre, al superar a Monterrey en la final del Apertura 2004.

La Primera División había reducido su número de participantes de 20 a 18. Irapuato y Querétaro quedaron fuera del campeonato, mientras Dorados de Sinaloa disputaba su primera temporada en el máximo circuito, con Jared Borgetti entre sus futbolistas. América tenía nueve títulos, Chivas mantenía sus 10, Toluca había alcanzado siete y Pachuca sumaba tres.

Equipos y campeonatos de Liga en 2004 (18 participantes):

Guadalajara (10), América (9), Cruz Azul (8), Toluca (7), Pumas (4), Necaxa (3), Pachuca (3), Atlante (2), Puebla (2), Tigres (2), Santos Laguna (2), Monterrey (2), Veracruz (2), Atlas (1), Morelia (1), Tecos UAG (1), Jaguares de Chiapas (0) y Dorados de Sinaloa (0).

GTA IV (2008): Atlante celebraba en Cancún y América vivía una crisis

La llegada de GTA IV, el 29 de abril de 2008, coincidió con una Primera División que ya había incorporado a distintos futbolistas sudamericanos como referentes de sus equipos. Christian Benítez y Daniel Ludueña destacaban en Santos Laguna, Salvador Cabañas vestía la camiseta del América y Humberto Suazo comenzaba su historia con Monterrey.

En el terreno de los campeonatos, Guadalajara acumulaba 11 títulos después del Apertura 2006 y América tenía 10. Cruz Azul permanecía con ocho, Toluca ya había alcanzado esa misma cantidad y Pachuca tenía cinco. Pumas contaba con cinco estrellas, producto de su bicampeonato de 2004, mientras Santos aún registraba dos, antes de conquistar el Clausura 2008 semanas después del lanzamiento del videojuego.

Una de las transformaciones más llamativas había ocurrido con Atlante. Los Potros se trasladaron a Cancún en 2007 y ganaron el Apertura de ese año frente a Pumas, lo que representó su tercer título de Liga. En contraste, América atravesaba una de sus temporadas más complicadas: terminó el Clausura 2008 en el último lugar de la tabla general, con apenas 11 puntos.

Equipos y campeonatos de Liga en 2008 (18 participantes):

Guadalajara (11), América (10), Cruz Azul (8), Toluca (8), Pumas (5), Pachuca (5), Necaxa (3), Atlante (3), Puebla (2), Tigres (2), Santos Laguna (2), Monterrey (2), Veracruz (2), Atlas (1), Morelia (1), Tecos UAG (1), Jaguares de Chiapas (0) y San Luis (0).

GTA V (2013): América igualó a Chivas y Cruz Azul sufrió otra final

El 17 de septiembre de 2013, Grand Theft Auto V salió al mercado con Michael, Franklin y Trevor como protagonistas. En México, el campeonato ya utilizaba oficialmente la marca Liga MX y había dejado atrás la división por grupos que durante tantos años formó parte del sistema de competencia.

Unos meses antes, América había alcanzado su undécimo campeonato después de una final contra Cruz Azul que cambió de rumbo en los últimos minutos. Con un remate de cabeza de Moisés Muñoz, desviado por Alejandro Castro, Las Águilas igualaron el marcador global y llevaron el encuentro al tiempo extra. Posteriormente ganaron en penaltis, con Miguel Herrera como entrenador, para igualar los 11 títulos de Chivas.

Toluca ocupaba el siguiente puesto con 10 campeonatos, Cruz Azul continuaba con ocho y Pumas ya había conseguido siete. León, que había regresado a la Primera División en 2012, tenía cinco coronas y todavía no alcanzaba el bicampeonato que obtendría entre el Apertura 2013 y el Clausura 2014. Santos tenía cuatro estrellas, Monterrey también acumulaba cuatro y Tigres había conquistado su tercera en diciembre de 2011.

El campeonato también vivía otro movimiento de franquicias. La Piedad adquirió su ascenso deportivo, pero su plaza terminó en Veracruz; San Luis se trasladó a Chiapas y el equipo que jugaba en esa entidad cambió su sede a Querétaro. Atlante todavía participaba en Primera División, aunque descendería al finalizar el Clausura 2014.

Equipos y campeonatos de Liga en 2013 (18 participantes):

Guadalajara (11), América (11), Toluca (10), Cruz Azul (8), Pumas (7), León (5), Pachuca (5), Santos Laguna (4), Monterrey (4), Tigres (3), Atlante (3), Puebla (2), Veracruz (2), Atlas (1), Morelia (1), Tijuana (1), Jaguares de Chiapas (0) y Querétaro (0).

GTA VI (2026): América domina, Toluca alcanza a Chivas y Atlante regresa

Trece años separan los lanzamientos de GTA V y GTA VI, una distancia en la que la Primera División mexicana experimentó cambios en su palmarés y en la identidad de sus participantes. Mientras la nueva historia de Rockstar Games se prepara para debutar el 19 de noviembre de 2026, el campeonato nacional se encuentra en pleno Apertura 2026.

América es el máximo ganador del país con 16 campeonatos, después de conquistar los torneos Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024 de forma consecutiva. Guadalajara permanece con 12 estrellas, una cifra que también alcanzó Toluca gracias a los títulos del Clausura y Apertura 2025, ambos bajo la dirección de Antonio Mohamed.

Cruz Azul también modificó su historia. La Máquina llegó a 10 campeonatos después de superar a Pumas en la final del Clausura 2026, con Joel Huiqui como entrenador. León y Tigres suman ocho títulos cada uno; Pumas y Pachuca registran siete, mientras Santos Laguna conserva seis y Monterrey tiene cinco.

Otro cambio respecto a los juegos anteriores es el regreso de un protagonista de los primeros años de la saga. Atlante volvió a la máxima categoría en el Apertura 2026 después de 12 años de ausencia, mediante la adquisición del certificado de afiliación de Mazatlán FC. Los Potros conservan sus tres campeonatos históricos, los mismos que Necaxa y Atlas.

Equipos y campeonatos de Liga en 2026 (18 participantes):

América (16), Guadalajara (12), Toluca (12), Cruz Azul (10), León (8), Tigres (8), Pumas (7), Pachuca (7), Santos Laguna (6), Monterrey (5), Atlante (3), Atlas (3), Necaxa (3), Puebla (2), Tijuana (1), Querétaro (0), Atlético de San Luis (0) y FC Juárez (0).

Los otros GTA que también fueron testigos de cambios en el fútbol mexicano

La cronología de la franquicia no se limita a sus ocho entregas principales. Grand Theft Auto: London 1969 y London 1961 aparecieron en 1999, durante el proceso que llevó a Toluca del cuarto al quinto campeonato de Liga. GTA Advance debutó en 2004, el mismo año que San Andreas y el bicampeonato universitario.

GTA: Liberty City Stories llegó en 2005, cuando América acababa de obtener su décima corona, y Vice City Stories apareció en octubre de 2006, unas semanas antes de que Chivas conquistara su undécimo campeonato con José Manuel de la Torre como entrenador.

Por su parte, GTA: Chinatown Wars debutó en marzo de 2009, año en el que Pumas obtuvo su sexto título de Liga al vencer a Pachuca. También aparecieron las historias adicionales de GTA IV, mientras Monterrey construía el equipo que terminaría por coronarse en el Apertura 2009.

Casi tres décadas de GTA: los clubes que desaparecieron y los que cambiaron la historia

Entre 1997 y 2026, Grand Theft Auto pasó de sus escenarios con perspectiva aérea a mundos tridimensionales de gran escala, mientras el fútbol mexicano dejó atrás nombres como Toros Neza, Atlético Celaya, Tecos, Irapuato, La Piedad, Colibríes, Dorados, Jaguares, Monarcas Morelia y Mazatlán, instituciones que participaron en distintas etapas del campeonato.

Algunas franquicias cambiaron de ciudad o identidad; otras desaparecieron de la máxima categoría. Pachuca pasó de no tener campeonatos a sumar siete, Toluca aumentó su palmarés de tres a 12 títulos, Pumas pasó de tres a siete (arrastrando una racha de 15 años sin título) y Santos Laguna de uno a seis. América también amplió su ventaja histórica, mientras Cruz Azul tuvo que esperar más de dos décadas entre sus coronas de 1997 y 2021, antes de obtener la décima en 2026.

Cuando el primer GTA llegó a los jugadores, Chivas era el máximo ganador y Toluca apenas tenía tres estrellas. Para el estreno de GTA VI, el América encabeza la lista con 16 campeonatos, Toluca está empatado con Guadalajara en 12 y Cruz Azul completa el grupo de clubes que han alcanzado al menos 10. El videojuego cambió de consolas, protagonistas y ciudades; el fútbol mexicano cambió de campeones, estadios y equipos, pero ambos conservan una historia que comenzó mucho antes de 2026.