El festival se celebrará del 20 al 22 de noviembre en la Ciudad de México. Conoce los artículos permitidos, las restricciones de acceso y el cartel por día

Los objetos prohibidos para el Corona Capital | @CoronaCapital

El Corona Capital 2026 está a punto de comenzar y miles de asistentes se preparan para tres días de conciertos en la Ciudad de México. El festival reunirá a artistas como Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes, además de otras bandas y solistas internacionales. Antes de acudir al recinto, es importante conocer las disposiciones de seguridad y los artículos que podrán ingresar.

Las restricciones contemplan el tamaño de las mochilas, los equipos de fotografía, los medicamentos y los productos de cuidado personal. Revisar estas condiciones antes de salir de casa permitirá evitar contratiempos en los filtros de acceso y organizar las pertenencias necesarias para disfrutar de las presentaciones.

¿Cuándo es el Corona Capital 2026, a qué hora empieza y dónde es?

El Corona Capital 2026 se celebrará el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

La apertura de puertas está prevista a partir de las 14:00 horas, aunque los conciertos comenzarán en distintos horarios según el escenario y la jornada. Para llegar en transporte público, las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea 9 del Metro son algunas de las alternativas cercanas al recinto.

¿Qué objetos sí dejan pasar al Corona Capital 2026 y cuáles están prohibidos?

El festival permite ingresar con artículos personales como teléfonos celulares, baterías portátiles, lentes de sol, sombreros y bloqueador solar en crema. Sin embargo, existen restricciones relacionadas con el tamaño de las bolsas, el tipo de cámaras y determinados productos de uso cotidiano.

Objetos permitidos en el Corona Capital 2026

Gel antibacterial en envases de máximo 100 mililitros.

Bolsas pequeñas, bolsas de mano y mochilas de un compartimento de hasta 30 × 30 centímetros.

Teléfonos celulares y baterías externas.

Cangureras, lentes de sol y sombreros.

Tapones para los oídos.

Bálsamos labiales y brillos de labios cerrados.

Maquillaje en polvo y productos sanitarios en empaques cerrados.

Paquetes de chicles sin abrir.

Medicamentos de prescripción acompañados de receta médica.

Bloqueador solar en crema.

Botellas de plástico reciclable de máximo un litro, vacías al ingresar.

Cámaras no profesionales y cámaras de acción de menos de 12 centímetros.

Aros hula-hula, incluso con luces LED.

Muñecos inflables, siempre que ingresen desinflados.

Luces químicas suaves que no puedan utilizarse como proyectiles.

Objetos prohibidos en el Corona Capital 2026

Alimentos y bebidas adquiridos fuera del festival.

Bebidas alcohólicas y energéticas.

Cigarros, cigarros electrónicos, vaporizadores y líquidos para vapeadores.

Sustancias ilegales y artículos relacionados con su consumo.

Mochilas y bolsas que superen las dimensiones autorizadas.

Paraguas, sombrillas, sillas, cobijas y casas de campaña.

Cámaras profesionales, lentes desmontables, tripiés y equipos de grabación de audio.

Aerosoles, incluidos desodorantes y protectores solares en aerosol.

Perfumes, gotas para los ojos y medicamentos de venta libre.

Maquillaje líquido y productos sanitarios con empaques abiertos.

Vasos de vidrio, latas y hieleras.

Armas, navajas, gas pimienta y artículos pirotécnicos.

Cadenas largas, accesorios con picos y objetos punzocortantes.

Peluches, pelotas, discos voladores y binoculares.

Plumones, pinturas en aerosol, calcomanías y material publicitario.

Mascotas, masajeadores, apuntadores láser y cornetas.

Guantes con luces LED, chupones y luces químicas rígidas.

Todos los asistentes deberán pasar por filtros de seguridad antes de ingresar al festival. Se recomienda llevar únicamente los artículos necesarios, revisar las condiciones oficiales de acceso y contar con una identificación vigente para las áreas destinadas a mayores de edad.

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Esta es la cartelera completa del Corona Capital 2026

Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes encabezan el Corona Capital 2026, con una presentación principal en cada jornada. La programación también incluye a Mumford & Sons, The xx, James Blake, The Offspring y Johnny Marr.

Viernes 20 de noviembre: Gorillaz

Gorillaz, Mumford & Sons, Daniel Caesar, James Blake, The Kooks, CHVRCHES, Yung Lean, CMAT, Durand Jones & The Indications, Fcukers, Friko, Grace Ives, Hot Milk, JMSN, Olive Jones, RIP Magic, SOFIA ISELLA, Thee Sinseers, Violet Grohl, Absolutely, Anna Luna, Chezile y Darianna Everett.

Sábado 21 de noviembre: Twenty One Pilots

Twenty One Pilots, The Offspring, Pierce The Veil, Underworld, Mother Mother, Dope Lemon, Børns, Maisie Peters, Peaches, We Are Scientists, Baby Queen, Balu Brigada, Jordana, Militarie Gun, New Constellations, Princess Chelsea, Quarters, Rikas, Sawyer Hill, Strawberry Guy, The Hellp, Σtella y MS*Gloom.

Domingo 22 de noviembre: The Strokes

The Strokes, The xx, The Black Crowes, Johnny Marr, Lola Young, Lil Yachty, Manic Street Preachers, Santigold, Tricky, Loyle Carner, Rev Run, Angine de Poitrine, Bad Suns, BUNT., Ela Minus, Freak Slug, Good Kid, Moyka, Ninajirachi, Purity Ring, Ratboys, Roar, Tipling Rock y Céline Dessberg.

Los horarios de las presentaciones pueden consultarse en los canales oficiales del Corona Capital. Debido a que habrá conciertos simultáneos, los asistentes deberán revisar los escenarios y organizar sus recorridos para elegir las actuaciones que desean presenciar.

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