Rojos y Azules disputan la Batalla por la Supervivencia este 18 de noviembre, con el objetivo de evitar el próximo Duelo de Eliminación

¿Quién ganará la Superviviencia de hoy | @ExatlonMx

Exatlón México 2026 continúa este miércoles 18 de noviembre con la actividad de la semana 13, en la que los equipos Rojo y Azul buscarán sumar una victoria en la Batalla por la Supervivencia. Esta competencia adquiere importancia porque sus resultados determinarán qué participantes estarán en riesgo de abandonar el reality deportivo de TV Azteca durante el próximo Domingo de Eliminación.

Los dos equipos llegan con antecedentes distintos. Los Rojos conservaron la Villa 360 el lunes 16 de noviembre tras derrotar 8-7 a los Azules, en un enfrentamiento que se definió mediante una carrera de relevos. El resultado permitió a los escarlatas mantener las instalaciones de descanso, mientras que sus rivales permanecieron en la Barraca Metálica.

La jornada del martes 17 de noviembre también favoreció al conjunto Rojo, que conquistó la Batalla Colosal. Sin embargo, los Azules tienen antecedentes a su favor en las pruebas por la Supervivencia, después de conseguir dos victorias durante la semana anterior. Ambos equipos buscarán evitar que sus integrantes lleguen al enfrentamiento por la permanencia del próximo domingo 22 de noviembre.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 18 de noviembre y dónde ver en vivo?

Exatlón México se transmitirá este miércoles 18 de noviembre a partir de las 18:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca UNO. El programa, conducido por Antonio Rosique, continuará con las competencias de la décima temporada y los enfrentamientos entre los equipos Rojo y Azul.

Los seguidores del reality podrán consultar la transmisión a través de la señal de Azteca UNO, el sitio oficial de TV Azteca y la plataforma de streaming Disney+, esta última mediante una suscripción. El horario habitual del programa es de lunes a viernes a las 18:30 horas, mientras que los domingos de eliminación comienza a las 18:00 horas.

¿Quién gana la serie por la Supervivencia de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

El equipo Azul podría quedarse con la primera Batalla por la Supervivencia de este miércoles 18 de noviembre, de acuerdo con una proyección basada en los resultados de la semana anterior. Los Contendientes consiguieron imponerse en las primeras dos competencias por la permanencia, aunque los Rojos reaccionaron en el tercer enfrentamiento. Por ahora, este escenario es una especulación y no existe confirmación oficial del ganador de hoy.

La situación representa una oportunidad para los Azules, que intentarán repetir lo conseguido el miércoles 11 de noviembre, cuando ganaron la primera Batalla por la Supervivencia. El conjunto celeste ha demostrado que puede superar a los Rojos en esta modalidad, aunque sus resultados en la disputa de la Villa 360 han sido distintos.

Por su parte, los Rojos llegan después de conquistar la Villa 360 y la Batalla Colosal en jornadas consecutivas. La incorporación de Benyamin Saracho como refuerzo también modifica la integración del equipo, que afronta las pruebas después de la eliminación de Jerry Lizárraga el domingo 15 de noviembre.

No obstante, el resultado de la Batalla por la Supervivencia del 18 de noviembre se conocerá durante la transmisión del programa. Hasta ese momento, cualquier pronóstico sobre el ganador debe considerarse una posibilidad y no un resultado confirmado.

¿Qué es el duelo por la Supervivencia y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Batalla por la Supervivencia es una competencia de Exatlón México en la que los equipos Rojo y Azul se enfrentan para evitar que sus integrantes sean enviados al Duelo de Eliminación. Los participantes deben superar circuitos que combinan velocidad, resistencia, coordinación y precisión para conseguir los puntos necesarios y asegurar la victoria.

El beneficio consiste en proteger a un integrante del equipo vencedor durante esa ronda, mientras que la derrota provoca que el conjunto rival coloque a uno de sus atletas en riesgo de eliminación. Las victorias acumuladas durante la semana influyen en la cantidad de participantes que deberán competir por su permanencia. En la semana 13, las mujeres son quienes enfrentan el riesgo de abandonar el programa.

¿Quién ganó la Batalla Colosal del 17 de noviembre?

El equipo Rojo ganó la Batalla Colosal de Exatlón México del martes 17 de noviembre, con lo que sumó otra victoria frente a los Azules. Los participantes compitieron por una recompensa que incluía un día libre, una fiesta y una experiencia ecoturística fuera de los circuitos del reality.

Durante esa emisión también se disputó la Medalla Femenil, que terminó en manos de Paulette Gallardo, integrante del equipo Rojo. La atleta consiguió imponerse en la competencia individual y obtuvo una ventaja que podrá utilizar en caso de enfrentar un Duelo de Eliminación. El resultado representó otro beneficio para los escarlatas antes del comienzo de las pruebas por la permanencia de esta semana.