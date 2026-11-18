La Bicolor afrontó sus últimos compromisos internacionales del año en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026.

Guatemala buscará asegurarse su lugar en la Copa Oro 2027 | FFG

La Selección de Guatemala sufrió un retroceso en el Ranking FIFA después de sus dos derrotas frente a Canadá durante la fecha FIFA de noviembre. El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena perdió dos posiciones en la clasificación mundial y pasó del puesto 95 al 97, ubicación con la que finalizará el 2026.

La Bicolor afrontó sus últimos compromisos internacionales del año en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. Sin embargo, no consiguió superar al seleccionado canadiense y quedó eliminada después de perder ambos encuentros de la serie.

El primer enfrentamiento se disputó en territorio guatemalteco y terminó con una victoria de Canadá por 3-2. Posteriormente, Guatemala viajó a Toronto para disputar la revancha, donde volvió a caer, esta vez por 4-1, completando un marcador global de 7-3.

MÁS INFORMACIÓN: Guatemala sufre una dura goleada ante Canadá y queda fuera del Final Four

Estos resultados tuvieron consecuencias en la clasificación internacional. Guatemala descendió dos lugares respecto de octubre y quedó en la posición 97 del mundo, por detrás de otras selecciones centroamericanas y caribeñas que consiguieron mantenerse mejor ubicadas.

¿Qué lugar ocupa Guatemala en el Ranking FIFA de Concacaf?

Dentro de Concacaf, Guatemala aparece en la décima posición, mientras que México continúa como la selección mejor clasificada de la región, ubicada en el puesto 13 del mundo. Estados Unidos ocupa el lugar 16 y Canadá completa los tres primeros puestos regionales desde la casilla 25.

Panamá aparece en el cuarto lugar de Concacaf, seguido por Costa Rica, Jamaica y Honduras. Por su parte, Curazao y Haití también se encuentran por encima de Guatemala, ocupando las posiciones 81 y 86 del Ranking FIFA, respectivamente.

En la clasificación mundial, España conserva el primer puesto, seguida por Argentina, Francia e Inglaterra. Marruecos protagonizó uno de los movimientos más destacados al alcanzar la quinta posición y superar a Portugal, que descendió al sexto lugar.

Guatemala cerrará el 2026 con el desafío de recuperar posiciones en el Ranking FIFA. Tras quedar eliminada de la Concacaf Nations League, el equipo de Luis Fernando Tena deberá concentrarse en sus próximos compromisos internacionales para mejorar sus resultados y reducir la distancia respecto de sus principales rivales regionales.

Te puede interesar