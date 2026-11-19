Si Flamengo vence el próximo sábado a Palmeiras en Sao Paulo, el ‘Mengao’ será el nuevo campeón del torneo local a falta de 3 jornadas.

Kerwin Vargas con Athletico Paranaense/ Paulo De Tarso/ AGIF via AFP.

El Brasileirao es una de las Ligas que reúne a más colombianos jugando en distintos clubes, la cifra supera los 30 profesionales ‘cafeteros’ que participan allí, uno de los campeonatos más complicados de América, su dificultad para salir campeón, la misma para mantenerse en Primera División y la cantidad de cupos que da a torneos internacionales la hacen de las más llamativas del mundo.

Pues bien, este miércoles 18 de noviembre se jugó Flamengo vs. Athletico Paranaense, un duelo importante para el ‘Mengao’ ya que debía ganar sí o sí si quería seguir en la punta del campeonato, Palmeiras le dio ventajas con su derrota ante Cruzeiro en condición de visitante, no obstante los de Río de Janeiro no defraudaron ya que vencieron 2-1 a su rival en el Maracaná.

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Sin embargo comenzaban la noche con preocupación. Kerwin Andrés Calderón Vargas, de origen colombiano, tomó la pelota en campo propio, Bruno Zapelli se la tocó suavemente para habilitar al delantero, pero el bogotano de 24 sacó el remate y con más de 50 metros de distancia colgó a Agustín Rossi para el 1-0 parcial para enmudecer a esta mítica cancha.

Pero no todo iba a culminar allí, porque Jorge Carrascal iba a aprovechar su gran momento para anotar el 1-1 en el marcador. Leo Pereira pinchó una pelota al segundo palo, Guillermo Varela cabeceó hacia atrás y allí apareció el volante cartagenero, quien no lo pensó dos veces en rematar de ‘media-volea’ para el empate parcial en el Maracaná. Jorginho se desquitó de su mal cobro ante Estudiantes de La Plata por las semifinales de la Copa Libertadores, ejecutó un penal y puso el contundente 2-1.

¿Cómo queda la pelea por el título del Brasileirao?

Palmeiras le dejó servido el título del Brasileirao 2026 a Flamengo, el ‘Verdao’ cayó en su visita a Cruzeiro, ahora el ‘Mengao’ puede festejar, a falta de 3 jornadas, la corona de visitante en Sao Paulo. El próximo sábado 21 de noviembre se enfrentan entre sí por la fecha 36 del campeonato nacional y si el visitante suma la victoria será el campeón.

El ‘Fla’ quedó ahora a 6 puntos de diferencia con el equipo de Jhon Arias, que ahora debe vencer al de Jorge Carrascal con la mayor cantidad de goles posibles para descontar 3 unidades, en las 2 jornadas restantes sumar los 6 puntos y que los de Río de Janeiro resbalen para arrebatarles la consagración, de lo contrario habrá fiesta en los más de 40 millones de hinchas que tiene Flamengo en Brasil.

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