El técnico argentino también recibió el respaldo de la directiva de Monterrey y habló sobre su continuidad al frente del equipo

Matías Almeyda salió en defensa de Rafael Márquez y pidió paciencia con el proceso del entrenador de la Selección Mexicana, al considerar que el corto tiempo de trabajo durante las concentraciones impide exigir resultados inmediatos al cuerpo técnico.

El entrenador de Rayados de Monterrey habló en conferencia de prensa sobre la situación del Tricolor y también se refirió al respaldo que recibió de la directiva del club, que mantiene su confianza en el proyecto del argentino de cara al cierre del Apertura 2026.

Almeyda pide tiempo para Rafa Márquez

El técnico de Rayados cuestionó las exigencias inmediatas que existen alrededor de la Selección Mexicana y señaló que los entrenadores tienen poco margen para trabajar durante las fechas FIFA. “En cinco partidos, en seis partidos, cada vez que se juntan tienen tres o cuatro días para entrenar y no hay técnico que haga magia. Tampoco existe la medicina de la victoria ni de la perfección”, señaló Almeyda.

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El argentino consideró que el proceso de Márquez debería contar con mayor respaldo y planteó incluso que su continuidad se proyecte hasta el Mundial de 2030. “¿Por cuánto contratarlo y que llegue hasta el 30? Eso debería ser justo. Bueno, vivimos en un fútbol en el que en 24 horas va cambiando todo”, expresó en conferencia de prensa.

Almeyda también criticó las reacciones que pueden aparecer después de un solo resultado negativo y pidió evitar decisiones precipitadas. “Si ayer lo empataban, le pedían la cabeza, ridículos. Ojalá que le den tiempo. Es joven, tiene nombre, es respetado a nivel mundial; que lo puedan respetar en su país”, afirmó.

El entrenador de Rayados también advirtió sobre la presión que rodea al puesto de seleccionador nacional y consideró que Márquez deberá mantenerse firme ante las críticas y los intereses que existen alrededor del cargo.“Está en un lugar que ocasiona mucha envidia porque hay muchos que le van trabajando por atrás para llegar. Viene puñal y Rafa tiene que estar fuerte, muy fuerte para soportar eso y no tengo dudas de que lo va a lograr”, apuntó.

¿Almeyda podría reemplazar a Pochettino en Estados Unidos?

Tras la salida de Mauricio Pochettino de la Selección de Estados Unidos, el nombre de Matías Almeyda puede aparecer entre las alternativas para ocupar el banquillo del combinado estadounidense. Sin embargo, el entrenador de Rayados aseguró que no tiene conocimiento de esa posibilidad y que su atención está puesta en Monterrey.

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“No, siempre que se habla así a uno creo que alguien te da un valor, pero yo no escuché y estoy muy enfocado en esto”, respondió Almeyda al ser cuestionado sobre los rumores.

El argentino dejó claro que no contempla distraerse con versiones sobre su futuro y destacó que su prioridad inmediata es el cierre del torneo con Rayados. “Nosotros tenemos una final el sábado. Siempre que se habla lindo es lindo; cuando se habla feo es feo. Así que vamos a aprovechar cuando hay lindo y que quede ahí nada más”, señaló.

Almeyda insistió en que su concentración está completamente puesta en el proyecto del club regiomontano. “Mi mente está muy metida en esto y no me cabe nada en la cabeza que no sea cada entrenamiento, cada preparación, cada charla, porque tengo claro dónde quiero llegar con Monterrey. Entonces, no existe más nada”, afirmó el técnico argentino.

Rayados respalda a Almeyda para el cierre del torneo

Almeyda también habló sobre su situación con Monterrey y agradeció el respaldo público de Walter Vitti, director deportivo de Rayados, quien confirmó que el entrenador se mantiene firme dentro del proyecto del club.

El argentino recordó las primeras conversaciones que tuvo con Vitti y destacó la confianza que recibió desde el inicio de su gestión. “Las primeras palabras que tuve con Walter en las primeras reuniones quieren decir que, y lo conozco, es una persona de palabra, de honor, y él me transmitió el amor por este club”, explicó.

Para Almeyda, escuchar ese respaldo representa un punto importante para continuar con el trabajo en Monterrey, independientemente de la presión que pueda existir por los resultados. “Creo que siempre es lindo escuchar eso y mi manera de actuar no se modifica porque sabe a qué viene, cómo lo acompaño, desde qué lugar, y sí creo entre todos. Entonces, es un buen punto”, añadió.

La directiva de Rayados mantiene así su respaldo al entrenador para el cierre del Apertura 2026, incluso antes de conocer el resultado definitivo de la última jornada.

Almeyda y Márquez, dos procesos bajo presión

Las declaraciones de Almeyda llegan en un momento en el que tanto Rayados como la Selección Mexicana enfrentan exigencias distintas. Monterrey busca cerrar el torneo con un triunfo en su visita a los Pumas de la UNAM que les permita asegurar su boleto a la Liguilla del Apertura 2026, mientras el equipo nacional atraviesa un proceso de renovación bajo la conducción de Márquez.

El técnico argentino defendió la necesidad de otorgar tiempo a los proyectos deportivos y rechazó la idea de que un entrenador pueda transformar a un equipo en cuestión de días.

Su mensaje también refleja su propia situación en Monterrey: la directiva ya manifestó públicamente su respaldo a su continuidad, por lo que el resultado de la última jornada no modificará la confianza depositada en el proyecto.

Almeyda tendrá ahora que responder dentro de la cancha, mientras Márquez afronta el reto de consolidar su proceso con la Selección Mexicana. Para ambos entrenadores, el mensaje es similar: tiempo, respaldo y trabajo serán determinantes para intentar convertir sus respectivos proyectos en resultados.