El técnico mexicano termina el 2026 con su primera victoria y la clasificación al Final Four previo a un año que podría marcar su destino

Márquez cumple… pero se viene el 2027. | Claro Sports.

El silbatazo final en el Gigante de Acero de Monterrey representó un alivio para Rafael Márquez, quien consiguió su primera victoria como entrenador de la Selección Mexicana en el último compromiso del 2026. El triunfo por 1-0 sobre Jamaica permitió al Tricolor avanzar a las semifinales de la Concacaf Nations League, pero los abucheos de una parte de los 51,681 aficionados presentes reflejaron una realidad que el resultado no consiguió ocultar: México cumplió con el objetivo, aunque todavía no convence con su funcionamiento. El proyecto sobrevivió a su primer examen oficial.

El balance de Rafa Márquez al frente del combinado nacional es de una victoria, dos empates y tres derrotas en seis partidos, con cinco goles anotados y diez recibidos. La cifra contrasta con las expectativas que despertó su nombramiento después de la Copa del Mundo, cuando tomó el lugar de Javier Aguirre, de quien había sido auxiliar durante los dos años anteriores. La Federación Mexicana de Fútbol apostó por la continuidad de un proyecto que comenzó en 2024 y que tiene como destino el Mundial de 2030. Sin embargo, los primeros meses mostraron que conocer el vestidor no garantiza una transición inmediata entre dos formas de dirigir.

Márquez había dejado al Barça Atlètic en 2024 después de 82 partidos como entrenador, con 40 victorias, 21 empates y 21 derrotas, además de dos participaciones en los playoffs de ascenso. Su incorporación al cuerpo técnico de Aguirre fue concebida como una etapa de aprendizaje antes de asumir la dirección de la Selección Mexicana. Tras el Mundial, el antiguo capitán recibió el mando con un grupo de colaboradores integrado por Juan Manuel Lillo, Andrés Guardado y Vidal Paloma, entre otros. La responsabilidad ya no consistía en acompañar las decisiones del Vasco, sino en establecer una identidad propia, desarrollar futbolistas y competir por los títulos de Concacaf.

De la ilusión ante Colombia a la goleada de Estados Unidos: el primer golpe para Rafa Márquez

Rafa Márquez admite que México regaló los tres goles ante Estados Unidos. | Imago 7

Su debut ante Colombia, el 26 de septiembre, ofreció argumentos para pensar que el cambio de entrenador podía producir resultados positivos. México empató 1-1 después de comenzar en desventaja por un gol de Luis Suárez, pero respondió con una anotación de Gilberto Mora y mostró capacidad para asociarse, presionar y disputar el control del encuentro. A pesar de no conseguir la victoria, aquel partido dejó una de las actuaciones más completas del equipo en esta primera etapa. Fue el punto de partida de una propuesta que buscaba mayor protagonismo con el balón, aunque las siguientes presentaciones terminaron por demostrar que todavía existía una distancia considerable entre la intención del entrenador y su ejecución dentro del campo.

El empate 1-1 ante Perú, tres días después, comenzó a exhibir algunas de las limitaciones ofensivas del Tricolor. México tuvo mayor posesión, pero volvió a encontrarse abajo en el marcador y necesitó una anotación de Víctor Guzmán para evitar la derrota. La circulación de pelota no se tradujo en suficientes oportunidades de gol y las modificaciones constantes dificultaron la continuidad de las asociaciones. Márquez utilizó aquella concentración para observar futbolistas, probar combinaciones y evaluar jóvenes. Su argumento era que los amistosos debían servir como preparación, aunque los resultados comenzaban a generar cuestionamientos.

La derrota por 3-0 frente a Estados Unidos representó el primer golpe al proyecto. México enfrentó a su principal rival de Concacaf con la posibilidad de mostrar avances después de los empates iniciales, pero terminó superado en un compromiso que exhibió dificultades defensivas, pérdidas de balón y una falta de respuesta ante los ataques estadounidenses. Julián Hall, Cavan Sullivan y Malik Tillman marcaron los goles de un encuentro que también dejó la expulsión de Mateo Sánchez. La caída aumentó las dudas sobre la capacidad del Tricolor para competir contra rivales de mayor exigencia, una preocupación que adquiere todavía más relevancia porque ambas selecciones volverán a enfrentarse en marzo de 2027.

El cierre de aquella Fecha FIFA tampoco ofreció respuestas. Chile derrotó 2-0 a México y dejó a Márquez con dos empates y dos derrotas en sus primeros cuatro encuentros, además de siete goles recibidos y apenas dos anotados. Las rotaciones permitieron evaluar distintas alternativas, pero el equipo no encontró un funcionamiento consistente. Después del compromiso, el técnico defendió el objetivo de observar futbolistas y reconoció que el rendimiento estaba lejos de sus expectativas. “Quizás el funcionamiento no fue el mejor”, admitió, antes de señalar que el cuerpo técnico ya tenía mayor claridad sobre los elementos que podían responder en partidos de mayor exigencia.

La explicación del entrenador abrió un debate que lo acompañaría hasta noviembre: ¿cuánto tiempo necesita un proyecto para mostrar una idea y cuánto margen existe para justificar los malos resultados como parte de un proceso de evaluación? Márquez recibió una selección con futbolistas que ya conocía de su etapa junto a Aguirre, pero también con la responsabilidad de incorporar nuevas generaciones. La presencia de Gilberto Mora, Mateo Chávez, Rodrigo Huescas y Armando González ofreció señales de renovación. Sin embargo, la combinación de juventud y experiencia todavía no se tradujo en un equipo estable, especialmente en las zonas donde las desatenciones terminaron por costarle resultados.

Jamaica puso contra las cuerdas a Rafa Márquez

México cayó en Jamaica con marcador de 3-2 | Imago7

El primer compromiso oficial llegó el 14 de noviembre en Kingston y convirtió las preocupaciones en una amenaza concreta. Jamaica derrotó 3-2 a México en la ida de los cuartos de final de la Nations League, después de construir una ventaja de tres goles que exhibió los problemas defensivos del conjunto nacional. Un autogol de Jesús Gallardo, una anotación de Renaldo Cephas y un penal de Richard King colocaron al Tricolor al borde de una derrota que podía comprometer la eliminatoria. Gilberto Mora y Julián Quiñones consiguieron reducir la diferencia, dos goles que terminarían por resultar determinantes para mantener con vida al equipo.

La reacción mexicana evitó que el proyecto llegara prácticamente sentenciado a Monterrey, pero no borró los errores de Kingston. Jamaica consiguió tres anotaciones con apenas tres remates a portería, un dato que reflejó el costo de las desatenciones. Márquez reconoció las dificultades de concentración y pidió mayor tranquilidad con la pelota. La derrota dejó al técnico con cinco encuentros consecutivos sin conocer la victoria, una racha que no registraba un entrenador mexicano en el inicio de su gestión desde Ignacio Trelles en 1960. La presión dejó de centrarse exclusivamente en el funcionamiento: ahora también estaba en juego la posibilidad de continuar con la defensa del título de Concacaf.

La vuelta del 17 de noviembre mostró una versión distinta durante el primer tiempo. Márquez realizó modificaciones en prácticamente todas las líneas, con Rodrigo Huescas y Mateo Chávez en los laterales, Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora en el mediocampo, además de Jesús ‘Tecatito’ Corona, Roberto Alvarado y Julián Quiñones en el ataque. Santiago Gimenez permaneció en la banca y el entrenador apostó por una estructura que permitió generar más oportunidades. Un disparo de zurda de Tecatito Corona al minuto 35, después de una asistencia de Quiñones, estableció el 1-0 que México necesitaba para igualar 3-3 el marcador global y avanzar gracias a sus dos goles como visitante.

La clasificación, sin embargo, llegó con sufrimiento. México desperdició oportunidades para ampliar la ventaja y Jamaica encontró espacios para intentar cambiar el destino de la serie. Raúl Rangel tuvo una salida equivocada que el rival no consiguió aprovechar, mientras Erik Lira intervino en una acción defensiva que evitó una posible anotación. Las modificaciones del segundo tiempo no terminaron por darle tranquilidad al Tricolor, que llegó a los últimos minutos con una ventaja mínima. El resultado cumplió el objetivo inmediato y aseguró los boletos al Final Four y a la Copa Oro 2027, pero el equipo volvió a dejar abiertas las preguntas sobre su contundencia, sus mecanismos ofensivos y su capacidad para administrar los partidos.

El propio Márquez reconoció las deficiencias después de la victoria. “No estoy satisfecho, hay que seguir trabajando”, expresó en la conferencia de prensa posterior al encuentro. El entrenador destacó la actitud de sus futbolistas y consideró que el primer tiempo mostró parte de lo que pretende desarrollar, pero también admitió que falta contundencia. “Nos sigue faltando la contundencia”, señaló después de una eliminatoria en la que México generó oportunidades sin conseguir una diferencia más amplia. La primera victoria permitió cerrar el año con la clasificación asegurada, aunque los abucheos de Monterrey dejaron claro que el respaldo de la afición no depende únicamente de avanzar a la siguiente ronda.

Nations League, Copa Oro y eliminatorias sin margen de error

Rafa Márquez y su 2027 con el Tricolor. | Claro Sports.

El calendario de 2027 presenta tres desafíos que pueden determinar el rumbo del proceso mexicano hacia el Mundial de 2030. El primero llegará el 25 de marzo, cuando México enfrente a Estados Unidos en las semifinales de la Nations League, en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El torneo concluirá el 28 de marzo y ofrecerá al Tricolor la posibilidad de defender el campeonato conquistado en 2025. El enfrentamiento tendrá un significado adicional para Márquez: su primera prueba del nuevo año será contra el mismo rival que lo goleó 3-0 en octubre, una oportunidad para demostrar si los problemas exhibidos en aquella derrota han sido corregidos.

La segunda exigencia será la Copa Oro 2027, programada del 17 de junio al 11 de julio, torneo al que México accedió directamente después de eliminar a Jamaica. Para entonces, Márquez deberá contar con una base definida, una estructura reconocible y mayor claridad en las funciones ofensivas. La competencia también representará una oportunidad para evaluar la respuesta de sus futbolistas durante varias semanas de concentración, un escenario distinto al de las Fechas FIFA tradicionales. Sin embargo, los partidos tendrán consecuencias inmediatas: el Tricolor deberá competir por el campeonato mientras su entrenador continúa la construcción de una nueva generación.

Después llegará el desafío de mayor trascendencia para el ciclo mundialista. Las eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de 2030 comenzarán en septiembre de 2027, bajo un formato que contempla tres rondas y un Play-In. México apunta a incorporarse directamente a la segunda fase por su posición en el ranking, aunque la asignación dependerá de los criterios y clasificaciones establecidos para el torneo. El inicio del camino mundialista dejará poco espacio para las pruebas, pues cada resultado podrá influir en la clasificación. Para entonces, Márquez ya deberá haber encontrado respuestas a los problemas defensivos y ofensivos que acompañaron su primer semestre.

La contradicción aparece en una de las necesidades que el entrenador expresó después de vencer a Jamaica: tener más tiempo para trabajar con sus jugadores y desarrollar su idea de juego. Hasta el 18 de noviembre de 2026, la Federación Mexicana de Fútbol no ha anunciado partidos amistosos para la selección mayor durante 2027, aunque todavía existe la posibilidad de que se programen encuentros de preparación. Por ahora, las concentraciones confirmadas estarán vinculadas principalmente a competencias oficiales. Márquez tendrá que consolidar su propuesta mientras disputa semifinales, busca títulos y comienza la eliminatoria mundialista, una situación distinta a la gira de cuatro amistosos que utilizó durante septiembre y octubre para observar futbolistas.

Rafa Márquez consiguió cerrar el 2026 con el objetivo cumplido, pero todavía está lejos de demostrar que su Selección Mexicana tiene una identidad consolidada. Su primer semestre dejó un debut con argumentos para confiar en su propuesta, pero Estados Unidos y Chile exhibieron sus debilidades, mientras Jamaica estuvo cerca de convertir una etapa de aprendizaje en una crisis deportiva.

Monterrey le concedió algo que parecía escasear después de cinco partidos sin ganar: tiempo. El verdadero examen comenzará en 2027, cuando el entrenador deba transformar las señales de mejoría en resultados y demostrar que su proyecto puede competir por los títulos de Concacaf y construir el camino hacia 2030. La clasificación ante Jamaica le permitió continuar con el proceso; lo que venga después determinará si también consiguió sentar sus bases.