El griego rozó el triple-doble ante su exequipo y lideró la sexta victoria consecutiva de Miami en una noche dedicada al lanzamiento de GTA VI

Giannis se enfrenta a los Bucks en un a noche a lo GTA | Sam Navarro-Imagn Images

El Miami Heat convirtió la noche de Vice City en una fiesta de triples, nostalgia y revancha. En una jornada dedicada al lanzamiento de Grand Theft Auto VI, Giannis Antetokounmpo se reencontró con los Milwaukee Bucks, la franquicia en la que construyó buena parte de su legado, y encabezó la victoria de su nuevo equipo por 137-130, resultado que extendió a seis la racha de triunfos de Miami.

La celebración tuvo como protagonista al griego, quien terminó con 27 puntos, 14 rebotes y nueve asistencias, a solo un pase de completar un triple-doble frente a su antiguo equipo. El partido estuvo acompañado por una colaboración entre el Heat y Rockstar Games, desarrolladora de GTA VI, cuyo lanzamiento está previsto para este jueves 19 de noviembre. La temática de Vice City encontró su escenario en Miami, la ciudad que inspiró el universo del videojuego.

Bam Adebayo fue el encargado de marcar el ritmo durante la primera mitad. El jugador del Heat consiguió 21 de sus 26 puntos antes del descanso y permitió que los locales construyeran una ventaja que parecía suficiente para resolver el encuentro sin mayores complicaciones. La ofensiva encontró espacios desde el perímetro y convirtió la duela en un escenario de constantes ataques.

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Miami terminó con 22 triples y contó con otras actuaciones determinantes. Davion Mitchell aportó 24 puntos, mientras Klay Thompson y Ryan Conwell sumaron 13 unidades cada uno. El conjunto de Florida confirmó su recuperación después de comenzar la temporada con cuatro derrotas consecutivas, pues ahora registra nueve victorias en sus últimos 11 compromisos.

Del otro lado, Milwaukee llegó a Vice City con una crisis que parece no tener final. Kyle Kuzma encabezó la ofensiva visitante con 26 puntos y Brayden Burries contribuyó con 20, pero los Bucks sufrieron su undécima derrota consecutiva y quedaron con marca de 1-14. Se trata del peor arranque de 15 encuentros en la historia de la franquicia, además de su racha negativa más prolongada desde noviembre de 2013.

La historia también tuvo un componente emocional por los jugadores involucrados en el intercambio que llevó a Antetokounmpo y Bobby Portis Jr. a Miami. Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware y Kasparas Jakucionis regresaron a la ciudad con el uniforme de Milwaukee y recibieron un video de reconocimiento por su etapa con el Heat. Los cuatro participaron en el encuentro y aportaron 49 puntos en conjunto.

Aunque Miami llegó a tener una ventaja de 30 puntos, los Bucks protagonizaron una reacción que puso en riesgo la celebración. Durante los últimos seis minutos y medio, Milwaukee firmó una ofensiva de 30-9 que redujo la diferencia y obligó a los locales a disputar los instantes finales con mayor atención. Sin embargo, el esfuerzo visitante resultó insuficiente para completar una remontada que habría cambiado el desenlace de la noche.

El dominio reciente del Heat también quedó reflejado en una estadística que explica su momento. Miami acumula 127 minutos y 34 segundos sin estar por debajo en el marcador, una secuencia que comenzó durante el segundo cuarto de su partido contra Detroit y que se extendió ante Houston y Milwaukee. En esos tres compromisos, el equipo de Florida superó a sus rivales por una diferencia acumulada de 45 puntos.

La noche de Vice City terminó con Giannis como protagonista de una historia que parecía escrita para el universo de Grand Theft Auto. El griego enfrentó por primera vez a la franquicia que lo vio convertirse en una figura de la NBA, estuvo cerca del triple-doble y celebró una nueva victoria con Miami. Mientras Rockstar se prepara para estrenar GTA VI, el Heat encontró en su antigua ciudad ficticia el escenario para confirmar su buen momento y profundizar la crisis de Milwaukee.

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