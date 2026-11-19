Quién es Da’vian Kimbrough, la promesa que busca brillar. Reuters / Print Selección

Da’vian Kimbrough está listo para disputar con México el Mundial sub 17 de Qatar 2026, un torneo que tendrá un significado especial para el delantero por sus raíces familiares. El atacante nació en Woodland, California, cuenta con las nacionalidades mexicana y estadounidense y decidió representar al Tricolor en esta competencia.

Kimbrough explicó que su vínculo con México está relacionado con su familia y, en particular, con su abuelo, quien creció en Michoacán. Para el delantero, vestir la camiseta mexicana representa una forma de mantener presente esa conexión familiar. “Significa mucho para mí. Mi abuelo nació y creció en México, así que representa bastante. Siento que definitivamente lo estoy representando a él, y también es un gran orgullo representar a todos los demás en México”, señaló en entrevista para el sitio oficial de la Selección Mexicana.

El atacante fue incluido por Jürgen Castañeda en la convocatoria definitiva de 21 jugadores para el Mundial Sub-17 de Qatar 2026. México quedó ubicado en el Grupo K junto con Rumania, Camerún y Venezuela.

Kimbrough quiere marcar goles y ayudar a México

El delantero tiene claro el papel que pretende desempeñar durante la Copa del Mundo. Kimbrough busca aportar en ataque y utilizar el nivel de la competencia para continuar con su desarrollo. “Me gustaría demostrar que soy un buen atacante, que puedo anotar muchos goles y ayudar a mi equipo a ganar”, explicó.

El futbolista también señaló que enfrentarse a rivales de diferentes países representa una oportunidad para mejorar aspectos específicos de su juego. “Este tipo de torneos tienen un nivel muy alto, y ese nivel me impulsa a ser mejor: mi capacidad para desmarcarme, hacer corridas y anotar goles”, comentó.

Kimbrough cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense y anteriormente también tuvo participación en procesos juveniles de Estados Unidos. En agosto de 2026, Andrés Lillini, entonces director de Selecciones Nacionales Menores, confirmó que el delantero había decidido continuar su proceso con México.

El atacante explicó que representar al Tricolor también significa defender una parte importante de su identidad familiar. “Es un gran orgullo representar a mi familia mexicana. Tengo dos nacionalidades, mexicana y estadounidense, pero elegí representar a México y siento que tomé una muy buena decisión”, afirmó.

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Chicharito es su referente y eligió el número 14

Kimbrough también reveló que Javier Hernández es uno de sus principales referentes, una admiración que incluso influyó en su elección del número 14. “Definitivamente mi referente es el Chicharito; por él quise usar el número 14”, explicó.

El delantero señaló que, si tuviera la oportunidad de conversar con Hernández, le preguntaría qué se necesita para competir al máximo nivel después de la experiencia que tuvo en clubes como Manchester United y Real Madrid.

La relación de Kimbrough con el número 14, además, tiene antecedentes en su carrera: el futbolista utilizó ese dorsal durante su etapa con Sacramento Republic FC.

El sueño de Kimbrough llega al Mundial Sub-17

La llegada al Mundial representa un nuevo capítulo para un jugador que debutó como profesional a los 13 años, cuando se convirtió en el futbolista más joven en debutar en una liga profesional de Estados Unidos. Sacramento Republic FC registra aquel debut en octubre de 2023.

“Siempre soñé con jugar en la Selección Nacional. De más joven no creí que fuera posible llegar hasta aquí, pero conforme fui creciendo vi que era una posibilidad real y ahora estoy aquí, increíblemente orgulloso”, contó.

Ahora tendrá la oportunidad de trasladar ese sueño al escenario mundialista. México debutará ante Rumania el 21 de noviembre, después enfrentará a Camerún el 24 y cerrará la fase de grupos contra Venezuela el 27.

Antes de comenzar su participación en Qatar, el atacante también quiso dirigirse a los niños que aspiran a convertirse en futbolistas y llegar algún día a una selección nacional. “A los niños les diría que sigan soñando en grande y que nada es imposible”, concluyó.

¿Quién es Da’vian Kimbrough, la joven promesa que eligió representar a México?

Da’vian Kimbrough es un delantero nacido en Woodland, California, con nacionalidad mexicana y estadounidense. Actualmente pertenece a Sacramento Republic FC y durante 2026 jugó a préstamo con North Texas SC, donde disputó siete partidos y marcó su primer gol profesional con el equipo ante Tacoma Defiance.

Su carrera comenzó a los 11 años, cuando ingresó a la academia de Sacramento Republic FC. En sus primeras etapas destacó por su capacidad goleadora y llegó al profesionalismo el 1 de octubre de 2023, con 13 años, siete meses y 13 días, para convertirse en el jugador más joven en debutar en una liga profesional de fútbol en Estados Unidos. También tuvo participación en torneos juveniles internacionales, donde fue reconocido por su rendimiento ofensivo.

En el ámbito internacional, Kimbrough ha representado tanto a México como a Estados Unidos en categorías juveniles. Con el Tricolor disputó procesos Sub-15 y Sub-17 y en 2026 fue incluido en la convocatoria para el Mundial sub 17 de Qatar, bajo las órdenes de Jürgen Castañeda. Antes del torneo, marcó en la victoria 3-1 sobre Costa de Marfil en el último partido de preparación. Ahora afrontará su primera Copa del Mundo con México, después de elegir representar al país de sus raíces familiares.

¿Cuándo debuta México Sub-17 en el Mundial de Qatar 2026 y cuáles son sus partidos?

La Selección Mexicana sub 17 quedó ubicada en el Grupo K del Mundial de Qatar 2026, junto con Rumania, Camerún y Venezuela. El Tricolor debutará el 21 de noviembre ante Rumania.

Estos serán sus partidos de la fase de grupos:

21 de noviembre: México vs. Rumania

México vs. Rumania 24 de noviembre: México vs. Camerún

México vs. Camerún 27 de noviembre: México vs. Venezuela

El equipo dirigido por Jürgen Castañeda buscará avanzar a la siguiente ronda del torneo, mientras Da’vian Kimbrough tendrá su primera experiencia mundialista con la camiseta de México Sub-17.