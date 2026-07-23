Violante: “El cambio con Almada trae más intensidad y disciplina”

El mediocampista destacó que el equipo se adapta a nuevas reglas de convivencia y entrenamientos exigentes para mejorar la integración

Violante habla del cambio de Jardine con Almada en el América | Imago 7

Tras la victoria de América sobre Querétaro en la jornada 1 del Apertura 2026, el mediocampista Isaías Violante habló sobre la transición en la dirección técnica del equipo, pasando de André Jardine a Guillermo Almada, y cómo esto impacta en la dinámica del plantel.

En entrevista con TUDN, Violante reconoció que el cambio de entrenador implica ajustes importantes para el grupo. “Como todo cambio es un poco complicado, estuve un año con el profe Jardine, igual todo el grupo está muy agradecido con lo que nos dio, y muchos de los que llevaban más tiempo con él, el cambio es un poco drástico a las cosas que hacíamos con él y a lo mejor con Almada un poco más de intensidad, disciplina, cosas más puntuales”, comentó.

El jugador explicó que la pretemporada bajo Almada ha sido exigente, con dobles y triples turnos de entrenamiento, y que el equipo ha mostrado disposición para adaptarse. “Nadie reniega, todos estamos con disposición, venimos de dos torneos donde quedamos a deber un poco y esto le viene bien al equipo, el cambio”, agregó.

Violante también señaló que el nuevo cuerpo técnico busca fortalecer la convivencia dentro del plantel mediante ciertas medidas. “Tema horarios, entrenamientos, permisos, son muy diferentes con él, es algo que a lo mejor algunos les gustan un poco más a otros menos, pero es algo que nos aporta porque es un poco más integración”, afirmó.

Entre las medidas implementadas, mencionó la restricción del uso del teléfono durante ciertos momentos de concentración, lo que permite una mayor interacción entre los jugadores. “El no tener el teléfono en ciertas horas de la concentración, poder convivir un poco más entre nosotros, son cosas que unen un poco más al equipo y que pueden apoyar cuando estemos en la cancha”, apuntó.

Respecto a la victoria frente a Querétaro, Violante destacó que el equipo muestra señales de adaptación al estilo de Almada y la motivación del plantel para los próximos encuentros. “Está motivado el equipo, estamos en un proceso de adaptación a lo que el profe Almada nos pide, estamos contentos, intentando adaptarnos lo más rápido posible, será un torneo importante y tenemos para poder lograr los objetivos”, declaró.

América enfrentará a Atlante en la jornada 2 del Apertura 2026, y el equipo buscará mantener la continuidad en su rendimiento mientras consolida los cambios introducidos por Almada. Violante subrayó que la disciplina y la integración serán elementos clave en esta nueva etapa bajo la dirección del técnico uruguayo.

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