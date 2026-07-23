Carlos Salcido, satisfecho con el Mundial de México: “Me ilusionaron bastante”

El exseleccionado mexicano valoró la actuación del Tri en la Copa del Mundo y pidió respaldo para el proceso que encabeza Rafael Márquez

Carlos Salcido alaba el funcionamiento del Tricolor en el Mundial. | Imago 7

Carlos Salcido destacó la actuación de la selección mexicana en la Copa del Mundo 2026 y aseguró que el equipo nacional volvió a generar entusiasmo entre los aficionados. El exfutbolista del Tricolor habló durante el evento de presentación de la Leagues Cup, donde también se refirió al inicio del proceso encabezado por Rafael Márquez.

El exdefensa reconoció que siguió la participación de México con emoción y consideró que el cierre del ciclo dejó una impresión positiva, después de un periodo que tuvo a Diego Cocca, Jaime Lozano y Javier Aguirre como responsables del banquillo nacional.

“Puras cosas muy buenas. La verdad es que les quiero dar las gracias porque me llenaron de mucho entusiasmo, me ilusionaron bastante. Viví el Mundial, yo creo que, como cada uno de ustedes, muy emocionado, muy contento”, expresó Salcido.

El exseleccionado mexicano señaló que el equipo consiguió responder durante la Copa del Mundo, pese a los cambios que se presentaron durante los cuatro años anteriores. A su consideración, el desempeño del Tricolor permitió que la afición recuperara la confianza en sus futbolistas.

“Creo que ese proceso termina muy bien, a pesar de estos cuatro años que a lo mejor no iniciaron como lo merecían. Recuerdo un poquito: empezó ahí con Cocca, después Jimmy y llegó el Vasco. Yo creo que en este Mundial hicieron muy buenos partidos, ilusionaron a un pueblo como México”, añadió.

Salcido también pidió respaldo para Rafael Márquez, quien estará al frente del siguiente proyecto de la selección mexicana. El exjugador consideró que el nuevo cuerpo técnico necesitará tiempo para trabajar y superar los distintos momentos que se presenten durante el ciclo.

“En lo personal, lo viví muy bien. Muchísimas gracias y esperemos que ahora este nuevo ciclo, este nuevo proyecto que empieza con Rafa, tenga o le puedan brindar esa paciencia”, comentó.

Para el campeón con Chivas, la continuidad representa uno de los factores necesarios para alcanzar resultados. Salcido explicó que los procesos deben mantenerse tanto en los periodos de dificultades como en las etapas en las que el equipo consiga cumplir sus objetivos.

“Es muy benéfico porque creo que, al final del día, para la madurez, para un objetivo y para tener resultados, lo hemos visto en diferentes selecciones y en diferentes lugares, en su momento se necesita esta paciencia. Para los momentos difíciles, los momentos regulares y también tener esa paciencia para los momentos buenos”, indicó.

El exfutbolista confía en que Márquez cuenta con conocimiento del grupo y de los jugadores que podrían integrar la selección en los próximos años. Además, destacó el rendimiento de los jóvenes que participaron en la Copa del Mundo y que podrían formar parte del siguiente ciclo.

“Al final del día es un proceso y hay que tomarlo como tal, esa palabra: un proceso que te va a enseñar y que te va a hacer más fuerte. Entonces, hoy empieza. Buenísimo lo de Rafa, porque conoce totalmente una base”, afirmó.

Salcido agregó que la selección deberá asumir el nuevo periodo con confianza y valentía. También pidió mantener el apoyo cuando lleguen resultados adversos, debido a que los ajustes formarán parte del trabajo que realizará el cuerpo técnico.

“Para mí siempre ha sido la clave la paciencia para poder dejarlos trabajar, intentar hacer lo que tienen que hacer. En esta prueba y error, seguir unidos y tratar de sacar lo mejor para todos”, explicó.

Alaba a Memo Ochoa

Durante su participación, Salcido también habló sobre Guillermo Ochoa y reconoció la trayectoria del portero mexicano. Más allá de las opiniones que genera su carrera, valoró su constancia y la influencia que puede tener entre las nuevas generaciones.

“La realidad es que cada quien tiene un punto de vista, porque así siempre ha sido. Yo, en lo personal, le agradezco mucho esa energía, ese positivismo, esa resiliencia que ha mostrado”, declaró.

El exjugador consideró que el deporte mexicano necesita referentes que motiven a niños y niñas a cumplir sus objetivos. En ese sentido, aseguró que Ochoa ha construido un ejemplo para los jóvenes que buscan desarrollar una carrera en el futbol.

“Creo que aquí, en México, estamos faltos de esas guías, esos personajes que nos motiven, sobre todo a los niños y a las niñas. Hoy Memo está haciendo eso. Seguramente después le caerá el 20, pero hoy lo que ha hecho Memo es impresionante”, concluyó.

Leagues Cup 2026

Salcido también abordó la participación de los clubes de la Liga MX en la Leagues Cup. El exseleccionado espera que un representante mexicano termine con el dominio de los equipos de la MLS, que han conquistado las últimas tres ediciones.

“Sí, necesitamos que un club mexicano aparezca en esa copa, en este torneo. Estas últimas tres ediciones se las han llevado clubes de Estados Unidos y esperemos que esta sea la buena”, sentenció.

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