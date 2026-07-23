Vasco da Gama explora el fichaje de Christian Ebere; Cruz Azul aún no recibe una oferta formal

Aunque todavía no se ha presentado una propuesta formal, el conjunto brasileño busca conocer las condiciones contractuales del jugador. Por ahora, la directiva celeste mantiene la calma mientras evalúan la viabilidad de una futura negociación

Vasco da Gama pregunta por Christian Ebere. Imago 7

El mercado de transferencias en Brasil ha comenzado a generar movimientos que podrían involucrar a Cruz Azul. De acuerdo con información recabada por Claro Sports, Vasco da Gama inició contactos para conocer las condiciones de una posible incorporación del delantero nigeriano Christian Ebere, quien actualmente forma parte del plantel cementero.

Aunque hasta el momento no existe una propuesta formal presentada ante la directiva celeste, sí se han registrado acercamientos y sondeos por parte del conjunto brasileño. Las conversaciones se encuentran en una etapa inicial y tienen como objetivo evaluar la viabilidad de una eventual negociación por el atacante africano.

Ebere, quien porta el dorsal número 11 de Cruz Azul, ha despertado interés en el mercado sudamericano. Su perfil es seguido por clubes que buscan reforzar su ataque para la segunda parte de la temporada. Vasco da Gama aparece por ahora como el equipo que ha dado los primeros pasos para conocer su situación contractual y las condiciones en las que podría concretarse una transferencia.

Fuentes cercanas señalan que el interés no ha trascendido más allá de los primeros contactos. Sin embargo, no se descarta que en las próximas horas o días el club brasileño decida avanzar con una oferta formal si las evaluaciones deportivas y económicas resultan favorables.

En Cruz Azul mantienen la calma y hasta este momento no existe una negociación abierta por el futbolista. Cualquier avance dependerá de que Vasco da Gama formalice su interés mediante una propuesta oficial que permita iniciar conversaciones entre ambas instituciones.

El futuro de Christian Ebere permanece ligado al conjunto celeste. No obstante, el interés procedente del fútbol brasileño abre un nuevo escenario en un mercado de fichajes que apenas comienza a tomar velocidad.

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