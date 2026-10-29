¡Tres Series Mundiales y ningún título! Tampa Bay se une a los equipos con más finales perdidas en Estados Unidos

La derrota ante Milwaukee deja a los Rays con tres Series Mundiales perdidas y sin conquistar el campeonato de MLB

Los Rays se quedan sin ganar la Serie Mundial | Claro Sports

Los Tampa Bay Rays volvieron a quedarse a las puertas del campeonato de las Grandes Ligas. La franquicia de Florida perdió 4-1 ante los Milwaukee Brewers en la Serie Mundial 2026 y acumuló su tercera derrota en el Clásico de Otoño, una cifra que la coloca entre las organizaciones con más finales disputadas sin conseguir un título en las principales ligas profesionales de Estados Unidos.

La conquista de Milwaukee también modificó la lista de franquicias que nunca han ganado la Serie Mundial. Con los Brewers fuera de ese grupo, solo cuatro de los 30 equipos de la MLB permanecen sin un campeonato: Seattle Mariners, San Diego Padres, Colorado Rockies y Tampa Bay Rays. Cada uno ha recorrido un camino distinto en busca del título, aunque Seattle continúa como el único que ni siquiera ha conseguido disputar la serie por el campeonato.

Para Tampa Bay, la derrota representa otro capítulo en una historia que comenzó en 1998, cuando la organización ingresó a las Grandes Ligas. Desde entonces, los Rays han conseguido tres títulos de la Liga Americana, pero ninguno de esos viajes a la Serie Mundial terminó con la conquista del trofeo.

Tampa Bay Rays: tres Series Mundiales y ninguna conquista

La primera oportunidad de los Rays llegó en 2008, una década después de su incorporación a las Grandes Ligas. Aquella temporada, Tampa Bay consiguió el campeonato de la Liga Americana y enfrentó a los Philadelphia Phillies en la Serie Mundial. Sin embargo, la novena de Filadelfia se impuso en cinco encuentros y dejó a la franquicia de Florida sin su primer título.

Tuvieron que pasar 12 años para que los Rays regresaran al escenario por el campeonato. En 2020, durante una temporada modificada por la pandemia de COVID 19, Tampa Bay volvió a representar a la Liga Americana, esta vez frente a Los Angeles Dodgers. La serie terminó 4-2 a favor del conjunto angelino, que conquistó el campeonato después de 32 años.

Los Rays no logran ganar la Serie Mundial | AL BELLO / GETTY IMAGES VIA AFP

La tercera oportunidad apareció en este año, cuando los Rays consiguieron nuevamente el título de la Liga Americana y se encontraron con Milwaukee, otra organización que buscaba levantar por primera vez el trofeo de las Grandes Ligas. Los Brewers terminaron con las aspiraciones de Tampa Bay al imponerse en cinco partidos (4-1), resultado que permitió a Milwaukee conseguir su primer campeonato y dejó a los Rays con tres derrotas en tres apariciones en la Serie Mundial.

¿Qué equipos nunca han ganado la Serie Mundial de MLB?

La victoria de Milwaukee en 2026 redujo a cuatro el número de franquicias que todavía no han conseguido el campeonato de las Grandes Ligas. Aunque todas comparten la ausencia de títulos, sus antecedentes en la postemporada muestran diferencias en cuanto a participaciones y oportunidades de disputar la Serie Mundial.

Seattle Mariners: la deuda de llegar a la Serie Mundial

Desde su fundación en 1977, Seattle ha contado con figuras como Ken Griffey Jr., Randy Johnson, Ichiro Suzuki y Julio Rodríguez. Sin embargo, la organización no ha conseguido disputar una Serie Mundial.

Los Mariners alcanzaron la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 1995, 2000 y 2001, pero en esas tres ocasiones quedaron eliminados antes de llegar al enfrentamiento por el título.

La temporada de 2001 ocupa un lugar en la historia de la franquicia. Seattle terminó la fase regular con 116 victorias, cifra con la que igualó el récord de triunfos en una campaña de Grandes Ligas. Pese a ese registro, los New York Yankees eliminaron a los Mariners en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

San Diego Padres: dos oportunidades sin campeonato

Los Padres comenzaron su historia en las Grandes Ligas en 1969 y han disputado dos Series Mundiales. La primera llegó en 1984, cuando enfrentaron a los Detroit Tigers, quienes consiguieron el título después de cinco encuentros.

San Diego regresó a la Serie Mundial en 1998, pero nuevamente terminó sin el campeonato. En aquella ocasión, los New York Yankees se impusieron por barrida de cuatro partidos y dejaron a los Padres con su segunda derrota en la instancia por el título.

Los Padres nunca han ganado la Serie Mundial | IMAGN IMAGES via Reuters

Durante los últimos años, la organización ha incorporado a jugadores como Manny Machado y Fernando Tatís Jr., con quienes ha buscado competir por el campeonato. No obstante, la franquicia continúa sin conquistar la Serie Mundial.

Colorado Rockies: una Serie Mundial que terminó en barrida

Colorado ingresó a las Grandes Ligas en 1993 y necesitó 14 años para conseguir su primera clasificación a la Serie Mundial. La oportunidad llegó en 2007, después de una temporada en la que los Rockies avanzaron por la postemporada hasta conseguir el campeonato de la Liga Nacional.

En el enfrentamiento por el título, Colorado se midió con los Boston Red Sox, que ganaron los cuatro partidos de la serie y consiguieron el campeonato.

Desde aquella participación, los Rockies no han regresado al Clásico de Otoño, por lo que mantienen una derrota en su única aparición en la Serie Mundial.

Tampa Bay se suma a los equipos con más finales perdidas en el deporte de Estados Unidos

La tercera derrota de los Rays en la Serie Mundial también permite establecer una comparación con las organizaciones que han llegado en repetidas ocasiones a las finales de las ligas profesionales de Estados Unidos y Canadá sin conseguir un campeonato.

En la NFL, los Buffalo Bills y los Minnesota Vikings encabezan este grupo con cuatro derrotas en el Super Bowl. Buffalo perdió cuatro ediciones consecutivas entre 1991 y 1994, mientras que Minnesota cayó en las temporadas de 1969, 1973, 1974 y 1976.

Los Bills tienen cuatro Super Bowls perdidos | IMAGN IMAGES via Reuters

Los Cincinnati Bengals también forman parte de esta lista, después de perder tres Super Bowls. Sus derrotas llegaron ante los San Francisco 49ers en las ediciones XVI y XXIII, así como frente a Los Angeles Rams en el Super Bowl LVI.

En la NBA, los Phoenix Suns han disputado tres Finales sin conquistar el campeonato. La franquicia de Arizona perdió en 1976 ante Boston Celtics, en 1993 frente a Chicago Bulls y en 2021 contra Milwaukee Bucks.

Por su parte, los Vancouver Canucks acumulan tres derrotas en las finales de la Stanley Cup de la NHL, correspondientes a 1982, 1994 y 2011.

La MLS también cuenta con una organización que supera estas cifras. El New England Revolution ha perdido cinco finales de la MLS Cup, disputadas en 2002, 2005, 2006, 2007 y 2014.