¿Por qué Malagón no jugará ante Xolos? América toma una decisión con su portero

Rodolfo Cota volverá a defender el arco azulcrema después de sumar siete titularidades y 630 minutos en el Apertura 2026

Cota recibe una nueva oportunidad con América. Imago 7

Luis Ángel Malagón no estará en el arco del América para el duelo ante Xolos de Tijuana, correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026. La decisión del cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada responde a una determinación de descanso para el guardameta, por lo que Rodolfo Cota ocupará su lugar.

Malagón había recuperado recientemente la titularidad después de su proceso de regreso a las canchas por lesión por una ruptura del tendón de Aquiles. El arquero fue titular en los últimos cuatro partidos de Liga MX del conjunto azulcrema, ante Monterrey, León, Atlas y Pachuca, encuentros en los que disputó los 90 minutos.

Ahora, Almada decidió darle descanso y recurrirá nuevamente a un portero que ya conoce la responsabilidad de defender el arco azulcrema. Cota fue titular durante buena parte del Apertura 2026, mientras Malagón se recuperaba de la lesión que lo mantuvo alejado de la actividad.

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La decisión también refleja la competencia que existe bajo los tres postes del América. Almada ha destacado anteriormente las condiciones de ambos guardametas y la posibilidad de contar con alternativas de experiencia en una posición que exige regularidad.

Rodolfo Cota toma el lugar de Malagón ante Xolos

Cota volverá a la titularidad en Liga MX después de haber perdido el puesto tras el regreso de Malagón. El experimentado arquero fue titular en siete partidos del Apertura 2026, con un total de 630 minutos, antes de ceder nuevamente el lugar al seleccionado mexicano. Mientras que Fernando Tapía, el tercer arquero, vio acción en dos encuentros, ante San Luis y Puebla.

Su experiencia será importante para un América que afrontará una nueva jornada del campeonato con el objetivo de mantener el paso competitivo en la recta final del torneo.

Comparativa: Malagón vs. Cota en el Apertura 2026

Estadística Luis Ángel Malagón Rodolfo Cota Partidos 4 7 Minutos 360 630 Goles recibidos 8 10 Atajadas 10 24 Porterías en cero 0 2 Efectividad de atajadas 55.6% 70.6%

Los registros de Malagón corresponden a sus cuatro apariciones como titular en el Apertura 2026: 360 minutos, ocho goles recibidos, 10 atajadas y cero porterías en cero.

Por su parte, Cota acumula siete partidos y 630 minutos, con 10 goles recibidos, 24 atajadas y dos porterías en cero. Registra 34 disparos a puerta enfrentados y un porcentaje de atajadas del 70.6%.

De esta manera, Rodolfo Cota tendrá una nueva oportunidad de defender el arco del América, mientras Malagón recibirá descanso antes de los siguientes compromisos del equipo. La decisión de Almada busca administrar los esfuerzos del guardameta y mantener disponibles a sus dos principales opciones para la recta final del torneo.