Nico Ibáñez enciende las alarmas en Cruz Azul tras salir lesionado en el Clásico Joven

El delantero de Cruz Azul tuvo que abandonar el partido ante América tras una jugada en la primera mitad y espera diagnóstico médico oficial

Nicolás Ibáñez sale lesionado | Imago 7

El Clásico Joven entre América y Cruz Azul dejó un momento que cambió el desarrollo del partido en la primera mitad. Nicolás Ibáñez tuvo que abandonar el terreno de juego tras una acción en la que presentó molestias en la pierna que le impidieron continuar en el partido y abandonó el terreno de juego en camilla.

Durante la jugada, Nico Ibáñez quedó tendido sobre el césped luego de disputar un balón en zona ofensiva. La escena generó preocupación inmediata entre sus compañeros y el cuerpo técnico, mientras que el jugador se quejaba de un dolor en la parte baja de la pantorrilla.

Minutos después, las asistencias ingresaron al campo para atender al jugador. Tras una breve revisión, se determinó que no podía continuar en el encuentro. La decisión obligó a modificar el esquema del equipo antes del final de la primera mitad.

El delantero argentino abandonó el terreno de juego en el vehículo de asistencia, mientras el partido permanecía detenido. En su lugar, Andrés Montaño ingresó para cubrir la baja y mantener la estructura ofensiva del conjunto celeste.

La salida de Ibáñez representó un golpe para Cruz Azul en un momento clave del partido, considerando su rol dentro del ataque. Su presencia había sido constante en el esquema del equipo a lo largo del torneo.

Tras el partido, Nicolás Larcamón informó que la lesión podría ser un tema muscular de la pantorrilla, descartando un posible problema del tendón de Aquiles.

De confirmarse esa situación, Ibáñez no solo se perdería lo que resta del torneo local, sino también la participación del equipo en la Concacaf Champions Cup. Además, su ausencia podría extenderse al siguiente torneo, lo que implicaría una baja en la planificación deportiva del club.

La situación también impactaría en el calendario internacional del delantero, ya que quedaría fuera de competiciones posteriores como la Leagues Cup. Por ahora, Cruz Azul se mantiene a la espera de estudios médicos que definan el alcance de la lesión y el tiempo de recuperación del jugador.