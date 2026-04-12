¡Pato Salas abre el marcador! El América marca el primer gol del Estadio Azteca tras su reinauguración

La anotación se hizo esperar, luego del empate a cero goles entre la selección mexicana y Portugal

Pato Salas volvió a sacudir las redes del Estadio Azteca | Alejandra Suárez

El Estadio Azteca reabrió sus puertas después de una larga remodelación para la Copa del Mundo 2026 y en la Liga MX recibió su primera anotación desde su reinauguración, obra de un canterano del América en el Clásico Joven contra Cruz Azul.

El Coloso de Santa Úrsula volvió a tener actividad tras estar sometido a trabajos de construcción, recibiendo con bombo y platillo el compromiso amistoso entre México y Portugal por la Fecha FIFA del mes de marzo, encuentro que terminó con empate de 0-0.

Jugadores del América tras el primer gol | Alejandra Suárez Claro Sports

Su segundo compromiso, el Azteca recibió una rivalidad de gran importancia en el fútbol mexicano como es el de Las Águilas con La Máquina. Un duelo en el que siempre se espera mucha intensidad por la calidad de ambos planteles.

Sin embargo, el primer gol en el inmueble tras su reapertura de puertas fue obra del canterano Azulcrema Patricio ‘Pato’ Salas al minuto 18, tras un servicio a primer poste, ganándole la posición al defensa argentino Gonzalo Piovi para vencer al guardameta Andrés Gudiño con su remate hacia la base del poste.

¡Goooooool del América! El primer gol de las águilas en el regreso a su casa lo hace Pato Salas 🦅🔥#CasaDeColosos pic.twitter.com/TDAAT6Wru3 — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 12, 2026

Salas movió las redes del Estadio Azteca antes que Bruno Fernandes de Portugal, que Vitinha o incluso que de Raúl Jiménez con México. Por lo que su nombre estará escrito con letras de oro en la ya mítica historia del inmueble que albergará su tercera Copa del Mundo de fútbol.

La anotación del futbolista del América sirvió para abrir el marcador en el Clásico Joven frente a Cruz Azul, que le valió para poner el 1-0 parcial en la primera parte. Por lo que con dicha anotación busca convertirse en el héroe del partido.

Pato Salas le dio la ventaja al América en el Clásico Joven | Alejandra Suárez

Salas es el centro delantero del conjunto de André Jardine ante la ausencia de Henry Martín, por lo que su tanto cobraría mayor relevancia en caso de que Las Águilas se queden con la victoria, en su objetivo por meterse a puestos de Liguilla.

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