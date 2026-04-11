TNA Rebellion en vivo: resultados de lucha libre hoy 11 de abril de 2026
TNA Rebellion 2026 se transmite hoy, 11 de abril. Luchadores como Mike Santana y Eddie Edwards se enfrentan por el título
TNA Rebellion 2026 se celebra este sábado 11 de abril desde el Wolstein Center de Cleveland, Ohio, con el Countdown to Rebellion a las 17:00 horas y la cartelera principal a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. El evento de TNA Wrestling llega como uno de los más importantes del año, encabezado por la lucha por el Campeonato Mundial de TNA entre Mike Santana y Eddie Edwards.
Además del combate estelar, el show reúne varias luchas titulares y regresos importantes, con nombres que generan alto interés como The Hardys, Moose, Mustafa Ali, Nic Nemeth y EC3, quien está programado para reaparecer. La función se puede ver a través de Claro Sports. Sigue los resultados del TNA Rebellion 2026 en vivo.
Cartelera de TNA Rebellion 2026
- Mike Santana vs Eddie Edwards | Campeonato Mundial de TNA
- Arianna Grace vs Léi Yǐng Lee | Campeonato Knockouts
- Trey Miguel vs Mustafa Ali | Campeonato Internacional
- Leon Slater vs Cedric Alexander | Campeonato X-Division
- The Hardys vs The System | Campeonato Mundial en Parejas
- Nic Nemeth vs AJ Francis
- Moose vs Special Agent 0
- Frankie Kazarian vs Elijah
- Ryan Nemeth vs BDE | Countdown to Rebellion
- Aparición especial de EC3