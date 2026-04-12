Jugando Claro previo | América vs Cruz Azul en vivo

Sigue el mejor análisis previo al partido del Clásico Joven

No te pierdas todo el análisis del Clásico Joven de la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX América y Cruz Azul se enfrentan en una nueva edición del Clásico Joven en la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX. En Jugando Claro te llevamos la previa completa con alineaciones, claves del partido y el análisis de lo que puede marcar este duelo clave en la recta final del torneo.

Con ambos equipos peleando en la parte alta de la tabla, este partido promete intensidad y momentos determinantes. Conoce el contexto, el presente de cada club y lo que está en juego en uno de los encuentros más esperados del fútbol mexicano en el regreso al Estadio Azteca.

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